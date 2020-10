Enrique Cerezo: "En FlixOlé seguimos esperando nuestro momento"

Enrique Cerezo ha acudido este martes a Es la mañana de Federico para hablar de FlixOlé, la plataforma que aglutina más de 4.000 títulos de cine español, además de clásicos franceses e italianos. "Se trata de una apuesta que sigue esperando su momento", ha comentado el productor, "porque el problema es que han aparecido todas las plataformas de golpe y la gente está saturada".

Acerca del trabajo que hay detrás de FlixOlé y de las expectativas de crecimiento, se ha mostrado optimista, aunque ha explicado las enormes dificultades a las que se enfrenta una empresa como esa en los momentos actuales. "La gente ya no quiere ver ninguna película que no sea en HD. Y claro, el proceso de restauración de un metraje antiguo es muy largo y costoso. Eso sí, después el resultado es maravilloso. Surgen películas completamente nuevas". Otro "problema", según sus palabras, es que "las productoras de antes sólo se preocupaban de realizar copias para los cines, porque no existía otra forma de ganar dinero. Eso ha hecho que muchas se perdiesen".

A todo eso, además, habría que añadir la crisis del coronavirus, que ha afectado directamente a toda la industria del cine. "Ahora es muy difícil sacar un rodaje adelante porque con que salgan dos positivos tienes que pararlo todo de golpe". De hecho, ha asegurado que en estos momentos "casi todo está parado". "Nosotros, sin ir más lejos, tuvimos que paralizar este verano la película que estábamos haciendo, basada en La piel del tambor, de Pérez Reverte, y todavía estamos expectantes por ver si podremos reanudarla en enero". Aún así, se muestra optimista. "La pandemia nos ha trastocado. Es un efecto dominó que nos va a tocar vivir a todos, da igual que lo cojamos al principio o al final. Pero tengo la esperanza de que en unos meses pueda haberse encontrado una solución".