La brutal represión comunista sobre el clero de la antigua Checoslovaquia

Una de las últimas películas a destacar de la 65 edición de la Seminci es la eslovaca Servants (Siervos), de Ivan Ostrochovský, que cuenta la historia de dos jóvenes seminaristas que en los años 80 conocerán muy cerca la represión comunista en la antigua Checoslovaquia. Dos jóvenes con ilusiones y con ganas de aprender que se encuentran bajo el yugo del totalitarismo.

La Iglesia checoslovaca se encontraba bajo la lupa del Partido Comunista que para asegurarse su control crea la organización Pacem in Terris. Todos aquellos seminaristas que no se adhirieran a ella eran estrechamente vigilados y hostigados por la Policía secreta, todos debían apoyar al Estado o fingir apoyarlo.

Magnífica escena en la que vemos la farsa de una votación en la que todos levantan la mano para luego aplaudirse enérgicamente. La unanimidad. Los sacerdotes, como aquellos que no se atrevieran a levantar la mano, que se revelaban desarrollando sus actividades católicas de acuerdo a la doctrina del Vaticano en la clandestinidad eran detenidos y en el peor de los casos eliminados. Siempre con la apariencia de un accidente.

Magnífica película contada en blanco y negro que acentúa aún más la parálisis que sufren los personajes ante el dilema de combatir, con el miedo a las consecuencias, o coger el camino fácil de la alienación.

Palmarés de la Seminci

El jurado presidido por el productor británico Peter Beale, la guionista española Alicia Luna, el productor Antonio Pérez, el productor y distribuidor francés Stéphane Sorlat y la actriz española Emma Suárez han decidido que la gran ganadora de esta 65 edición de la Seminci sea la húngara Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido, de Lili Horvát.

La historia se centra en una neurocirujana húngara de 40 años que triunfa en EEUU, país en el que conoce durante un congreso de neurocirujanos a un compatriota. Se enamoran a primera vista y acuerdan encontrarse en el puente de La Libertad de Budapest. Allí acudirá ella dejando toda una vida profesional de éxito en EEUU para iniciar una vida conjunta. Sin embargo, él no se presenta a la cita. Cuando acude al hospital, él no se acuerda de ella. ¿Se lo habrá imaginado por sus ansias de iniciar una vida en pareja? ¿Ella, toda una neurocirujana?

La película prometía pero se va cayendo conforme avanza el metraje y se vuelve totalmente predecible. Sólo la salva la actuación de su protagonista, Natasa Stork, que precisamente ha sido galardonada con el premio a Mejor Actriz. El de mejor actor ha sido concedido a Shai Avivi por su papel de padre entregado al cuidado de su hijo autista en la película Here We Are, del cineasta israelí Nir Bergman.

