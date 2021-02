Quique San Francisco, ingresado por una neumonía bilateral severa

El actor Quique San Francisco se encuentra ingresado en el hospital Clínico de Madrid a causa de una neumonía bilateral severa, según avanzó Diez Minutos, que no aclara si se trata de una consecuencia del coronavirus o no. Llegaría hospitalizado al menos dos semanas.

El humorista, de 65 años, tuvo que suspender su espectáculo La penúltima, previsto para el 23 de enero en el centro Muxikebarri de Getxo, por "problemas de salud", según dijeron los organizadores en una nota.

El actor ha confesado en más de una ocasión que la salud no es uno de sus fuertes a causa del abuso de drogas y alcohol a lo largo de su vida. Fue adicto a la heroína y a la cocaína en la década de los 80 y ha arrastrado desde entonces problemas importantes. "Los peores cuatro años de mi vida que recuerdo fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Me metió a una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy. Otros se quedaron por el camino", aseguró en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne en 2018.

El actor se ha caracterizado por hablar claro en las muchas entrevistas que ha concedido a lo largo de su carrera. En noviembre, fue entrevistado en Liarla Pardo, de La Sexta, donde dio su opinión de la situación política y de la "espantosamente mala" gestión del coronavirus: "Estamos en manos del Señor". De Fernando Simón dijo que él "no se fía" de lo que diga, "ni de nadie". "Le llaman Pinocho por lo que dicen que miente", afirmó. Sobre Pablo Iglesias indicó que prefiere "no hablar". "¿Porque estamos en horario infantil?", le preguntó Cristina Pardo. "Por ejemplo", contestó él.