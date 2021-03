'Las niñas' es la gran triunfadora en el año más raro de los Premios Goya

Desde hace 34 años he vivido, padecido, disfrutado y martirizado por las distintas ediciones de los Premios Goya celebradas en distintos escenarios, desde el Teatro Lope de Vega de la Gran Vía de Madrid hasta la ciudad de Málaga. Esta 35 edición la he vivido desde mi casa y aunque me ha resultado extraño, debo decir que ha sido satisfactoria ya que no he tenido que sufrir los vaivenes y las horas a las que nos someten a los periodistas durante este tipo de ceremonias.

Este año me ha resultado raro no sólo la no asistencia, sino la forma en que se ha realizado, creo que no era necesario irse a ninguna ciudad (Teatro Soho CaixaBank de Málaga) para hacerlos vistos los resultados. Deberían haber estado los nominados porque sigo sin entender el papel de los entregadores y sobre todo la falta de respeto de muchos de los nominados a la hora de no respetar las distancias o estar más de 10 personas en un mismo recinto. La gala ha sido sobria y aburrida, a pesar de su escasa duración comparada con la de otros años. Antonio Banderas ha confundido la sobriedad con el tono trágico de una función de Shakespeare y le ha dado un tono lánguido a la gala que no entiendo.

La noche de Las niñas

En cuanto a los premios, ya lo veníamos comentando desde hace tiempo, van a ser raros y en muchos de los casos no van a tener demasiada lógica. Es incomprensible que una película como Akelarre sea la más premiada, con 5 Premios Goya, con algunos apartados que no se merece. No obstante, la gran ganadora es Las niñas con sus 4 galardones entre ellos lo más importantes como Mejor Película, Mejor Dirección Novel para Pilar Palomero y Mejor Guión. Adú no se va de vacío, empata a 4 con Las niñas, llevándose premios como el de Mejor Director, cosa que nos alegra mucho por Salvador Calvo ya que es un hombre de cine y un buen artesano.

La interpretación femenina para Patricia López Arnau por Ane estaba cantado así como el de Mario Casas por No matarás, aunque pensé que al final no se lo daban. Creo que Alberto San Juan no era el Mejor Actor de Reparto ni de lejos, no así Nathalie Poza como Mejor Actriz de Reparto por La boda de Rosa.

Las actuaciones musicales han sobrado excepto la de Vanesa Martín durante el in memoriam. Aunque algunos piensen que faltaba el nombre de una grande como Rosa María Sardá, la propia Academia de Cine explicaba que su ausencia es debido a que la Sardá lo pidió así, no aparecer en el in memoriam.

Rosa María Sardà le pidió a la @Academiadecine no aparecer en el in memoriam de los #Goya2021. Y por supuesto, lo hemos respetado. pic.twitter.com/iI6Iag7BlG — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

El homenaje a Berlanga ha sido pobre mientras que el mensaje de Ángela Molina, ha sido emocionado y muy sentido al recibir su Goya de Honor. Sólo espero que el año que viene Valencia, donde en principio se realizarán los Premios Goya, puedan vivir una gala con cierta normalidad donde volvamos a sufrir, a gozar y a padecer porque, en definitiva, de eso se trata.