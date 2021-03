Los inciertos Óscar de la pandemia, que se retrasaron dos meses y cuya gala todavía es un misterio, comenzarán a definirse el lunes con el anuncio de los candidatos para la 93 edición de la gran noche del cine.

Un año más, Hollywood se dio un buen madrugón para conocer a partir de las 5.19 horas de Los Ángeles (12.19 GMT) los nominados para unos Óscar marcados de principio a fin por la crisis del coronavirus, que mantuvo cerradas las salas durante meses y que puso a la industria en estado de coma.

Priyanka Chopra y Nick Jonas fueron los encargados de anunciar los candidatos a través de la web y las redes sociales de la Academia de Hollywood.

Un año sin la principal opción española. La voz humana, el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no logró la nominación al Óscar, que se entregará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 25 de abril en un formato adaptado a la pandemia.

La cinta Mank, del cineasta David Fincher y disponible en Netflix, lideró con diez candidaturas las nominaciones de los Óscar, anunció la Academia de Hollywood.

Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada una: El padre, Judas and the Black Messiah, Minari. Historia de mi familia, Sound of Metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland, esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre Nomadland, El juicio a los 7 de Chicago, El padre, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari. Historia de mi familia, Una joven prometedora y Sound of Metal.

Chloé Zhao, la cineasta detrás de Nomadland, se medirá a Thomas Vinterberg (Otra ronda), David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari. Historia de mi familia) y Emerald Fennell (Una joven prometedora) por la estatuilla a la mejor dirección.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Una joven prometedora), Viola Davis ("La madre del blues"), Andra Day (Los Estados Unidos contra Billie Holiday) y Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer).

Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Óscar póstumo al mejor actor por La madre del blues.

También fueron nominados en este apartado Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (El padre), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari. Historia de mi familia).

La cinta chilena El agente topo, de Maite Alberdi, optará a la estatuilla al mejor documental.

En cambio, la categoría de mejor película internacional no incluyó a ninguna de las tres semifinalistas latinas: El agente topo (Chile), Ya no estoy aquí (México) y La llorona (Guatemala).

Una gala llena de incógnitas

Una de las singularidades de estos Óscar de la pandemia es que en ellos podrán competir películas que se hayan estrenado directamente por streaming y sin pasar por los cines.

La única condición es que tuvieran planeado un estreno en salas.

Pero la incertidumbre es la tónica dominante sobre unos Óscar de los que no se sabe gran cosa más allá de que se celebrarán el 25 de abril (la fecha original era el 28 de febrero).

Sin la posibilidad de hacer una enorme fiesta con alfombra roja, glamur en cada esquina y alta concentración de estrellas por metro cuadrado, la Academia apunta por el momento a una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles (EEUU).