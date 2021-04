El cine tradicional gana en los Oscar con 'Nomadland'

En este año atípico en cuanto a estrenos de cine, en el que las plataformas han sido las reinas, Nomadland, quizás la película más clásica de las nominadas, ha sido la ganadora con tres Oscar: Película, Dirección y Actriz para Frances McDormand. La presencia de Steven Soderbergh en la dirección de esta 93 edición de los Oscar había creado una expectativas que al final no se han cumplido. Quiso homenajear a aquellos primeros Oscar que se celebraban en hoteles alrededor de mesas y es algo que no se ha entendido muy bien. Como tampoco el cambio de orden de los premios entregando Mejor Dirección y Mejor Película, habitualmente los últimos, mucho antes que los de actores.

Los espectadores que hemos aguantado toda la ceremonia asistíamos un tanto desconcertados al ver que se daban premios humanitarios y no uno honorífico a toda una carrera como es habitual. Los discursos en algunas ocasiones han sido eternos sin que nadie o nada, por ejemplo música, les avisase de su tiempo. Apenas ha habido sorpresas y casi todas las nominadas se han llevado un premio de consolación. Para desgracia de todos los que apostaban por el cine afroamericano, éste tipo de películas no se ha ganado ninguno de los grandes premios. Una ves más el llamado cine blanco es el que se ha llevado el trozo de pastel más grande.

En el apartado interpretativo, Anthony Hopkins, como es habitual en él en los últimos tiempos, no ha recogido su premio como Mejor Actor por El Padre. Algo que también hizo en los Bafta británicos. Frances McDomarnd ha sido fiel a su mensaje rompedor, pero esta vez de forma breve y concisa ha invitado a que vean su película en una gran pantalla. Quizás se le ha pegado algo de su interpretación en Nomadland. Su directora, Chloé Zhao, se ha convertido en la segunda mujer que se lleva un Oscar en esta categoría. Su discurso ha sido conciliador y sereno, quizás de los mejores junto con el de otro director, el danés Thomas Vinterberg por Otra ronda, que ha recordado a su hija fallecida, sin duda lo más emotivo de la gala.

Los actores de reparto han sido muy dispares en su discurso. Por un lado, el verborreico Daniel Kaluuya que ha ganado por Judas y el mesías negro, y por otro la divertida y sentida actriz surcoreana Youn Yuh-jung por Minari que ha sabido ponerle humor a tanto discurso trascendental. Incluso acordándose de la derrotada, y ya van 8, Gleen Close.

Las películas no serían posible sin un buen guión, y tengo mis dudas de que Una joven prometedora sea el Mejor Guión Original de este año teniendo en cuenta que algunas de las nominadas la superan con creces. Del Mejor Guión Adaptado para El padre no tengo nada que decir, ya me pareció una obra de teatro espléndida cuando la vi en España y me parece una adaptación perfecta para la gran pantalla.

Mención especial merece el español afincado en Hollywood Sergio López-Rivera, que ha ganado el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería por la caracterización de Viola Davis en La madre del blues, quizá lo mejor de una película bastante detestable.

No sabemos qué pasará el año que viene, pero esperemos que el glamour, el ritmo y la brillantez vuelvan a ser los protagonistas de la que será la 94º edición de los Oscar.

Palmarés completo Oscar 2021:

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Nomadland

Mejor director

Thomas Vinterberg por Otra ronda.

David Fincher por Mank.

Lee Isaac Chung por Minari.

Emerald Fennell por Una joven prometedora.

Chloé Zao por Nomadland.

Mejor actor protagonista

Riz Ahmed por Sound of metal.

Chadwick Boseman por La madre del blues.

Gary Oldman por Mank.

Steven Yeun por Minari.

Antohony Hopkins por El padre.

Mejor actriz protagonista

Viola Davis por La madre del blues.

Andra Day por EE.UU. VS Billie Holiday.

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer.

Frances McDormand por Nomadland.

Carey Mulligan por Una joven prometedora.

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago.

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami.

Paul Raci por Sound of metal.

Lakeith Stanfield por Judas y el mesías negro.

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova por Borat 2.

Glenn Close por Hillbilly: Una elegía rural.

Olivia Colman por El padre.

Amanda Seyfried por Mank.

Yuh Jung Youn por Minari.

Mejor diseño de vestuario

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

La madre del blues

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

Mejor sonido

Greyhound: Enemigos bajo el mar

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Mejor guion adaptado

Borat 2

Nomadland

Una noche en Miami

The White Tiger

El padre

Mejor guion original

Judas y el mesías negro

Minari

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Una joven prometedora

Mejor película de animación

Onward

Más allá de la Luna

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Wolfwalkers

Soul

Mejor fotografía

Judas y el mesías negro

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mank

Mejor documental

Collective

Crip Camp

El agente topo

Time

Lo que el pulpo me enseñó

Mejor montaje

El Padre

Nomadland

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

Sound of metal

Mejor película internacional

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumanía)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Herzegovina)

Otra ronda (Dinamarca)

Maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly: Una elegía rural

Mank

Pinocchio

La madre del blues

Mejor canción original

Hear my voice de El juicio de los 7 de Chicago

Husavik de Eurovision song contest: the story of fire saga

Io sí de La vida por delante

Speak now de Una noche en Miami

‘Fight for you’ de Judas y el mesías negro

Diseño de producción

El Padre

La madre del blues

Noticias del gran mundo

Tenet

Mank

Efectos especiales