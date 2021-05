Consigue entradas para ver en cines 'Este cuerpo me sienta de muerte'

Este 14 de mayo, prepárate para el estreno en cines de Este cuerpo me sienta de muerte, una retorcida versión del clásico "intercambio de cuerpos" que pone a una adolescente en el físico de un implacable asesino en serie.

Millie Kessler (Kathryn Newton, Blockers, Big Little Lies de HBO) tiene diecisiete años y es una adolescente más que trata de sobrevivir a los sangrientos pasillos de su instituto y a la crueldad de la multitud popular. Pero cuando The Butcher (Vince Vaughn), -el infame asesino de su ciudad que anda suelto- trata de asesinarla, todo cambiará para Millie y el curso al que se enfrentaba y tanto temía, pasará a ser la menor de sus preocupaciones.

Cuando la mística daga antigua de The Butcher hace que él y Millie se despierten en el cuerpo del otro, Millie descubrirá que solo tiene unas horas para recuperar su cuerpo antes de que el cambio se vuelva permanente y quede atrapada para siempre en la forma de un maníaco asesino. Pero no será fácil pasar inadvertida, ya que ahora tiene el aspecto físico un psicópata, que además está siendo perseguido por toda la ciudad. Mientras tanto The Butcher tiene la apariencia de una chica adolescente, anda suelto y además tiene ganas de matar.

Con la ayuda de sus amigos, la inteligente Nyla (Celeste O'Connor, Ghostbusters: Afterlife), el glamuroso Joshua (Misha Osherovich, The Goldfinch) y su novio Booker (Uriah Shelton, Enter the Warriors Gate), Millie correrá contrarreloj para revertir la maldición mientras The Butcher descubrirá que tener el cuerpo de una adolescente es la tapadera perfecta para iniciar una ola de asesinatos.

La película también está protagonizada por Alan Ruck (Succession de HBO), Katie Finneran (Why Women Kill) y Dana Drori (High Fidelity de Hulu).

Del guionista y director Christopher Landon (Feliz día de tu muerte, la franquicia Paranormal Activity) llega una comedia de terror completamente negra sobre un asesino, una estudiante de último año y las verdades que se esconden tras los institutos.

Es Cine sortea 10 entradas dobles para ver en cines (KINÉPOLIS, CINE SUR, ABC, OCINE, LA DEHESA, ACEC y mk2 PALACIO DE HIELO) a partir del viernes 14 de mayo Este cuerpo me sienta de muerte. Para participar sólo tiene que contestar correctamente la siguiente pregunta:

¿Cuántas horas dice Millie en el tráiler que le quedan para volver a cambiar los cuerpos?

Si sabes la respuesta, escribe a escine+concurso@esradio.fm. No olvides poner todos tus datos: nombre completo, dirección postal y teléfono de contacto para le empresa de envíos.

Los ganadores se darán en el programa Es Cine el viernes 21 de mayo.