Timothée Chalamet sustituirá a Johnny Depp como el nuevo Willy Wonka

Una noticia publicada por Warner Bros ha inquietado a las redes sociales. La empresa llevará a cabo la tercera adaptación cinematográfica de Wonka. Pero esto no es lo que ha ocasionado el revuelo, sino la confirmación de que el personaje de Willy Wonka será interpretado por el actor estadounidense Timothée Chalamet.

Para aquellos que no lo conozcan, este actor es conocido por sus papeles en las películas Call me by your name – nominado a mejor actor protagonista en los Oscar –, Lady Bird y Little Women – Mujercitas –.

En las redes sociales ha habido diversidad de opiniones, entre las que destacan, por un lado, aquellos que critican el cambio de actor, añadiendo que Johnny Depp solo hay uno y que nadie podrá interpretar a su nivel sus personajes.

Por otro lado, destacan las personas que apoyan al joven actor y resaltan el reciente spot publicitario en el cual Timothée representó al hijo de Eduardo Manostijeras, personaje al que dio vida Johnny Depp. Su cameo en este spot fue aplaudido por el propio Tim Burton y hace que nos preguntemos si se realizará, en un futuro, una precuela de Eduardo Manostijeras con Timothée Chalamet como protagonista.

Adaptaciones cinematográficas de Wonka

La primera adaptación, Wonka, llegó a los cines en 1971, protagonizada por el actor Gene Wilder. Esta película, fue nominada a Mejor música en los Premios Oscar.

La segunda adaptación, Charlie y la Fábrica de Chocolate, con Tim Burton como director, se estrenó en 2005. En esta película, Johnny Depp fue quien dio vida al peculiar personaje de Willy Wonka. La cinta de Burton fue nominada a Mejor vestuario en los Premios Oscar.

La tercera adaptación se espera que se estrene en 2023. Esta nueva versión de la historia de Wonka será dirigida por Paul King, conocido por ser el director de Paddington. La trama se centrará en la vida del personaje antes de abrir su fábrica, y contará con varios números musicales como acompañamiento de la historia.

En 2005, Tim Burton ya había introducido en la película un fragmento de la infancia de Willy Wonka, quien tenía un padre dentista que no le permitía comer dulces. Debido a lo estricto que era su padre, Wonka en un acto de rebeldía, decide escaparse y viajar por todo el mundo con el fin de conocer infinidad de recetas y así, finalmente, inaugurar su famosa fábrica.

La pregunta es: ¿se basará la nueva película en la trama en la que nos adentró Burton?

Un relevo complicado

Cuando se estrenó la película Charlie y la Fábrica de Chocolate, el protagonista de la primera adaptación de Wonka, Gene Wilder, expresó su descontento con la nueva versión. Ahora, Johnny Depp se encuentra en la misma situación, donde un nuevo director creará una nueva versión de la historia, junto a otro actor que dará vida a uno de los personajes protagonistas más conocidos.

¿Cómo reaccionará Depp al nuevo remake?