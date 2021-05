Amazon ya ruge en Hollywood con la compra de los míticos estudios Metro-Goldwyn-Mayer

El icónico León de la Metro-Goldwyn-Mayer ya ruge a las órdenes de Jeff Bezos, dueño de Amazon. Tras varios días de especulaciones, este miércoles se ha confirmado la adquisición de los históricos estudios de cine por casi 9.000 millones de dólares, 8.450. Amazon Prime Video y Amazon Studios reforzará su oferta de entretenimiento con un catálogo de 4.000 películas y 17.000 series de televisión. Más de 20.000 títulos.

Se trata de la segunda mayor transacción de la historia del gigante del comercio electrónico y llega apenas una semana después de conocerse la fusión de WarnerMedia -propiedad de AT&T- y Discovery, que dará lugar a una potencial nueva rival para los otros líderes del "streaming", Netflix y Disney. Jeff Bezos es propietario del periódico The Washington Post o de la firma espacial Blue Horizon. En 2017 pagó 13.700 millones por la cadena de supermercados Whole Foods.

Amazon que "ayudará a preservar el legado y catálogo de películas", se hace, por ejemplo, con las las franquicias del espía James Bond, el agente 007, Rocky, o series como El cuento de la criada, Fargo o Vikingos. Los míticos títulos de la Metro como Lo que el viento se llevó o Cantando bajo la lluvia o El mago de Oz ya habían sido vendidos a Sony Pictures y Warner Bros.

Además, Bezos acogerá bajo su ala las próximas producciones de MGM, entre ellas una nueva entrega de la saga Bond, No Time to Die, el biopic con reparto estelar de House of Gucci, sobre el diseñador italiano, y una película dirigida por Paul Thomas Anderson.

Al parecer MGM, propiedad de varios fondos de inversión que la sacaron de la bancarrota hace más de una década, llevaba varios meses buscando comprador. También habría estado en conversaciones con Apple y Netflix. En el ejercicio 2020 tuvo unos beneficios de 34 millones de dólares a partir de 1.500 millones en ingresos.

A lo largo de su historia MGM, de la que se decía que tenía "más estrellas que el cielo" ha conseguido 180 premios Oscar y un centenar de Emmys. El presidente de la junta directiva de la Metro, Kevin Ulrich, ha calificado la jornada de hoy de "día histórico" y se ha mostrado "muy orgulloso de que el León que ha evocado durante mucho tiempo a la época dorada de Hollywood continúe su exitosa historia y de que la idea nacida de la creación de los Artistas Unidos perdure como los fundadores pensaron originalmente, dirigida por el talento y su visión".

En 2020 Amazon Prime Video tenía unos 175 millones de clientes en 2020, frente a los 208 millones clientes de Netflix o Disney+, que avanza a gran velocidad y supera los 100 millones.