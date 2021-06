Los chinos quieren comprar la 'España vaciada'

China tiene superpoblación y España muchos pueblos abandonados. Ante un problema, una solución, repoblamos con chinos esos pueblos. China se deshace del excedente y España cobra por chino. Pero, ¿a cuánto está el chino? Eso se decidirá en una montería organizada por la Marquesa donde acuden empresarios y políticos.

No se preocupen, es ficción, concretamente el argumento de El mundo es suyo 2, la nueva película de Alfonso Sánchez y es que el enterismo ha vuelto. Si no saben qué es, este verano tendrán la oportunidad de hacerlo con el estreno de la secuela de El mundo es suyo donde volveremos a encontrarnos a los compadres, Rafi y Fali.

La película está en montaje tras finalizar recientemente su rodaje, pero Alfonso Sánchez y Alberto López han querido que la prensa asistente al Festival de Cine en Español de Málaga pudiera ver 8 minutos de la misma. Concretamente un plano secuencia que apunta maneras. Aunque la película advierte que cualquier parecido con la realidad es casualidad, lo mismo que blanco y en botella es leche, con coleta y profesor es Pablo Iglesias. O era. Ahora hasta el propio Sánchez, Alfonso, bromea en Twitter con que Iglesias es un compadre más.

Vuelven los compadres

Los compadres, Rafi y Fali, son unos personajes creados por Alfonso Sánchez y Alberto López en 2009 que reflejan el prototipo de sevillanos acaudalados y con mucho enterismo. Un año antes habían creado al Culebra y el Cabeza, dos kinkis con mucho mundo interior. El éxito en las redes sociales de sus vídeos terminó por llegar a los cines, primero en 2012 con El Mundo es nuestro donde el Culebra y el Cabeza entraban a robar en un banco de Triana vestidos de penitentes en plena Semana Santa, y posteriormente en 2019 con El Mundo es suyo, una road movie por Sevilla con el Rafi y el Fali como protagonistas, dos compadres que viven de la cultura del pelotazo.

En esta secuela, Rafi y Fali están separados ya que, como explica Alfonso Sánchez para Es Cine, "a Rafi le ha dejado su mujer y él sigue buscándose la vida en Sevilla con sus problemas mientras que Fali ha cambiado de vida, le han reprogramado". Concretamente, su mujer, hija de un gran empresario y presidente de un club de fútbol que es uno de los anfitriones de los chinos.

Por eso, "cuando Rafi se entera de que han quedado para hacer negocios en la finca de la Marquesa le entra el pánico por si le roban la idea de la Euroferia". Una idea con la que busca, sin éxito por ahora, dar el gran pelotazo de su vida. Una vez que se vuelvan a juntar los compadres "arranca la película y es un desmadre tras desmadre".

Alfonso Sánchez se ha convertido en un gran director cuyas películas tienen un sello propio. En palabras de "su compadre" Alberto López se trata de "costumbrismo radical". Sin embargo, su cine está plagado de referencias a directores por los que siente debilidad, por ejemplo García Berlanga. De hecho, en la película podemos encontrar un "Bienvenido Mr Marshall" cantado por monjas en chino. Alfonso define su cine como "muy español, muy ibérico, pero que bebe mucho del cine americano".

Su intención es estrenar la película en el mes de agosto. El año pasado en plena pandemia estrenó en julio Superagente Mackey y no le fue nada mal, colándose entre las 10 películas más taquilleras de 2020. En una entrevista con esRadio explicaba que "hay que ser valiente, hay que poner productos como en una pescadería, si no pones pescado fresco la gente no entra".

Por todo ello se ha lanzado a rodar la película "en pandemia con escenas con 80 figurantes" porque "el cine es espectáculo y entretenimiento, el cine es vida y el público la necesita, mucho más en una situación como en la que estamos donde lo está pasando muy mal". Y como la vida es de los valientes, le deseamos toda la suerte del mundo.