El Festival de Málaga premia el cine más experimental

El jurado del Festival de Cine en Español de Málaga ha premiado una de las películas más experimentales que han pasado por este festival. Se trata de El vientre del mar, del balear Agustí Villaronga. El director la ha calificado en Málaga de "rarita" y huye del término experimental, pero juzguen ustedes mismos. Villaronga adapta un relato de Alessandro Baricco que forma parte de su obra Océano Mar sobre el naufragio de una fragata francesa frente a las costas de Senegal en 1816.

En aquel naufragio, inmortalizado por Theodore Géricault en el óleo La balsa de la Medusa que puede verse en el Louvre, unas 150 personas quedaron a la deriva en una balsa improvisada. Tardaron 13 días en rescatarlos y sólo sobrevivieron 15 personas en todo un drama en el que tuvieron que enfrentarse al hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura.

Agustí Villaronga escribió el guión durante el confinamiento y ha contado con poco presupuesto (400.000 euros) para rodarla. Motivo por el que no ha podido hacerla realista sino que ha usado como herramienta la escenografía teatral. De hecho, ya quiso realizarla para teatro con Eduard Fernández y Darío Grandinetti pero la cosa no terminó de culminarse. A los protagonistas no los vemos en una balsa ni en el mar, sino en un edificio abandonado separados por habitaciones. Entretanto vamos asistiendo a un juicio entre dos de los supervivientes donde van contando el horror vivido desde su perspectiva. La película es rara hasta en su idioma, aborda un acontecimiento francés pero está hablada en catalán.

Lo cierto es que la película ha pasado por diferentes festivales como el de Moscú donde ha obtenido premios, pero dudo que el público en general entre en una propuesta tan personal de Villaronga. En este punto me pregunto si el Festival de Málaga, el gran escaparate mediático de las propuestas del cine español para la temporada, acierta premiando una película de estas características en un momento crucial para la supervivencia de los cines. El confinamiento hizo crecer considerablemente plataformas como Netflix, HBO, Flix Olé... y una vez terminado el público no volvió a los cines de forma inmediata. Salvo el éxito de Padre no hay más que uno 2 de Santiago Segura el verano pasado, las películas han pasado sin pena ni gloria por la taquilla española.

Con el avance de la vacunación hay muchas esperanzas en que el gran público recupere la tradición de asistir en compañía en una sala a oscuras al placer del séptimo arte. De contagiarse de las risas en una comedia, de la tensión en un thriller o del llanto en un drama. Por tanto, competir con las todopoderosas producciones de Netflix, HBO, Amazon o Disney+ con una propuesta así, me parece cuanto menos un gran error ya que es darle la espalda al público, ese tan necesario para la supervivencia de esta industria.

El jurado de la crítica sin embargo se ha decantado por Las consecuencias, un interesante drama con Juana Acosta y Alfredo Castro a la cabeza. Un drama que no dejará indiferente al espectador haciéndole incluso sentir incómodo en algunos momentos del metraje. A una mujer que no pasa por el mejor momento de su vida tras una pérdida irreparable no le gusta la forma en que su padre mira a su hija. Durante un viaje a una casa familiar en una pequeña isla se convertirá en una espía dentro de su núcleo familiar para despejar sus dudas. Si sus temores son ciertos o por el contrario son fruto de un estado de ánimo en absoluto racional.

Termina así un Festival de Málaga marcado por las medidas de prevención, donde han faltado evidentemente las tradicionales alfombras rojas abarrotadas en las puertas del Teatro Cervantes y en el que ha quedado claro que la industria tiene que seguir funcionando para llevar títulos a la cartelera que atraigan al público.

Palmarés de la Sección Oficial del Festival de Málaga:

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 24 edición del Festival de Málaga, integrado por Elena Sánchez, Carles Torras, Nora Navas (Presidenta), Rafael Cobos y Valérie Delpierre, emite el siguiente fallo:

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 10.000 euros El vientre del mar , de Agustí Villaronga

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 10.000 euros Karnawal , de Juan Pablo Félix

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO Destello Bravío , de Ainhoa Rodríguez

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN Agustí Villaronga por El vientre del mar

BIZNAGA DE PLATA ‘HOTEL AC MÁLAGA PALACIO’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA Tamara Casellas por Ama

BIZNAGA DE PLATA ‘STARVIEW STYLE’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA Roger Casamajor por El vientre del mar

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO María Romanillos por Las consecuencias

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO Alfredo Castro por Karnawal

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN Agustí Villaronga y Alessandro Baricco por El vientre del mar

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA Marcús J.G.R. por El vientre del mar

BIZNAGA DE PLATA ‘XIAOMI’ A LA MEJOR FOTOGRAFÍA Josep María Civit y Blai Tòmas por El vientre del mar

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE José Luis Picado por Destello bravío



Asimismo, se conceden los siguientes premios complementarios:

El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes del 24 Festival de Málaga, integrado por Begoña Piña, Javier Tolentino y Juan Sanguino, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE LA CRÍTICA a Las consecuencias, de Claudia Pinto.

El Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes del 24 Festival de Málaga, integrado por Francisco José Miranda, J. David Correa, José Manuel Vicente, Laura Sánchez, Lucía Muñoz, María Ros y Sergio Martínez, otorga la BIZNAGA DE PLATA. PREMIO DEL PÚBLICO FLIXOLÉ a Chavalas, de Carol Rodríguez Colás.