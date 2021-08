Muere Patricia Hitchcock, actriz y única hija de Alfred Hitchcock

Patricia Hitchcock, actriz | Universal Pictures

Patricia Hitchcock, actriz e hija del director Alfred Hitchcock, falleció este lunes a los 93 años en su casa de Sherman Oaks, California, según informó The Hollywood Reporter

La intérprete nació en Londres en 1928, siendo la única hija del cineasta y de su esposa Alma Reville. Tras mudarse a Estados Unidos, cuando su padre fue contratado por David O. Selznick para dirigir Rebeca, comenzó a actuar de adolescente en musicales de Broadway como Solitaire o Violet a partir de 1943, apadrinada por el realizador.

La mayoría de apariciones de la actriz, tanto en la gran pantalla como en la televisión, fueron en películas y series dirigidas o producidas por Alfred Hitchcock. De hecho, su primera participación en un largometraje estrenado en cines fue en Pánico en la escena (1950), donde dio vida a la estudiante Chubby Bannister.

Uno de sus pocos papeles protagonista lo tuvo en el quinto episodio de la primera temporada de Alfred Hitchcock presenta, titulado La dama desaparecida, que a su vez era una nueva adaptación del relato que inspiró a su padre para realizar Alarma en el Expreso (1938).

Durante varios años formó parte de la Revista de Alfred Hitchcock como representante de la familia y colaboró con varias publicaciones, llegando a coescribir con Laurent Bouzereau un libro sobre su madre titulado Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man.