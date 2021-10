La Academia de Cine prefiere a Léon de Aranoa antes que a Almodóvar para los Oscar

Un gran error, eso es lo que ha cometido, a mi juicio, la Academia de Cine al elegir cuál será la película que represente a España en los Oscar. La terna para elegir qué película manda España para intentar conseguir una nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera era: Mediterráneo, de Marcel Barrena, basada en la historia del Open Arms; Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, sobre dos mujeres que van a ser madres; y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, donde Javier Bardem interpreta a un empresario que tiene que hacer frente a la manifestación de un antiguo trabajador a las puertas de la fábrica.

Como el propio León de Aranoa decía este martes en la Academia después de que Irene Escolar y Ricardo Gómez leyeran el nombre de su película, "estoy viviendo un déjà vu", ya que una situación similar vivió en 2003. Y viendo cuál fue el resultado entonces, me atrevo a decir que la Academia de Cine comete un error.

En aquel 2003 las películas que se disputaban ser las representantes de España eran Los lunes al sol, de León de Aranoa; Hable con ella, de Pedro Almodóvar; e Historia de un beso, de José Luis Garci. Los académicos españoles eligieron Los lunes al sol pero no pasó el corte de Hollywood y finalmente se quedó sin nominación. Paradójicamente, Hable con ella de Pedro Almodóvar conseguía dos nominaciones: Mejor Director y Mejor Guion Original, premio éste último que ganó Almodóvar imponiéndose a guiones como el de Gangs of New York de Martin Scorsese o Mi gran boda griega. Algo que puede volver a ocurrir.

Almodóvar sigue teniendo opciones

Las normas de la Academia de Hollywood establecen que las academias de cine de cada país sean las que elijan a su representante, solo uno, para la categoría de Mejor Película Extranjera. Posteriormente, hay que pasar un primer corte para ser incluido en la deseada shortlist, de la que saldrán las cinco nominadas. Y Los lunes al sol en 2003 no consiguió aquella nominación (la shortlist fue introducida en 2006).

Sin embargo, al resto de nominaciones puede optar cualquier película de cualquier país. Así hemos visto como la francesa The Artist ganaba en 2011 los premios de Mejor Película, Director, Actor, Vestuario y Banda Sonora. O que por la última de Almodóvar, Dolor y Gloria, fuese nominado Antonio Banderas como Mejor Actor.

Todas las quinielas apuntan a que Penélope Cruz conseguirá nominación como Mejor Actriz viendo el recorrido que ha tenido Madres paralelas por los festivales y certámenes. La actriz de Alcobendas hizo historia en Venecia al ser la primera hispana en ganar la preciada Copa Volpi. Y Almodóvar podría también conseguir la nominación en Mejor Guion Original.

El precedente más cercano lo tenemos en 2019 cuando Parásitos, película de Corea del Sur, ganó 4 de los 6 premios a los que optaba: Película, Director, Guion Original y Película Extranjera. La Academia de Cine de Corea del Sur pensó, acertadamente viendo el resultado, que lo mejor era mandarla como representante de su país para hacer más fuerza. Y eso es lo que debería haber hecho la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de España para respaldar la opción que más posibilidades a priori tiene.