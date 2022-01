Los periodistas de cine piden respeto a los actores españoles

Zaragoza ha sido la encargada este año de acoger la 9ª edición de los Premios Feroz, galardones que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Unos premios que surgieron a "imitación" de los Globos de Oro norteamericanos y que en palabras de la presidenta de la AICE, María Guerra, es "porque creíamos interesante una mirada ajena, ya que no somos productores ni de la industria".

Durante su discurso ha mandado varios recados. El primero a las distribuidoras de cine, "seguimos haciendo demasiadas entrevistas por Zoom" y cuando son presenciales "son sólo de 4 minutos". Con la pandemia todos los sectores limitaron la presencialidad y el contacto humano al máximo, y el cine no podía ser menos.

En aquellos momentos de confinamiento las aplicaciones de videollamada salvaron la situación para que los programas de radio, como Es Cine, y de TV pudieran seguir suministrando contenido a su audiencia. Sin embargo, algunos le han cogido el gusto ya que es más cómodo atender a todos los medios desde el salón de su casa sin necesidad de desplazarte para promocionar SU trabajo.

Pero curiosamente muchos de esos actores que ponen impedimentos a desplazarse a los estudios de radio o TV de programas especializados no tienen ningún problema en acudir a programas de entretenimiento "en los que los presentadores son gente que no ha visto vuestras películas y no os pregunta por vuestro cine y por vuestras series" en clara alusión a programas como La Resistencia o El Hormiguero.

La presidenta de la AICE ha subrayado la importancia de una "buena comunicación entre la prensa y el cine, es un gesto de respeto hacia la ciudadanía porque elevamos vuestro trabajo, y la ciudadanía está interesada en lo que hacéis". Prueba de ello es que "ahí fuera, en la plaza Miguel Merino de Zaragoza, hay gente viendo la gala en una pantalla gigante pese al frío que hace".

Gala, premiados y "el imbécil de Bardem"

Este año la gala ha estado presentada por Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa. Ambos salieron al escenario en silencio, sacaron de sus bolsillos unos test de antígenos y procedieron a realizárselo uno al otro en directo sin decir ni una palabra. Curiosamente la primera persona enfocada del público fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, ni siquiera el ministro de Cultura Miquel Iceta. Posteriormente pasaron al discurso inicial donde recuperaron la mordacidad perdida en las dos últimas entregas.

Entre los momentos curiosos de la gala destacamos el momento en el que Cecilia Bartolomé, cineasta que ha recibido el Feroz de Honor por su trayectoria, hablaba de la censura que vivió durante la dictadura. Además hacía hincapié en lo importante que era para ella recibir un premio llamado Feroz ya que, recordaba, en 1969 estrenó "Margarita y el lobo, que originalmente se llamaba Margarita y el lobo feroz, pero en la escuela de cine me dijeron los profesores que había, como el brillante Juan Antonio Bardem, que quitara del título la palabra lobo porque daba mala suerte".

De esta forma, "me obligaron a quitarlo y ahora me dan ganas de darle con este premio en la cabeza y decirles que eran unos soberanos imbéciles". Todo esto mientras el realizador mostraba un plano de Javier Bardem.

Durante la entrega del premio a Mejor actriz de reparto de una serie se vivió una escena realmente cómica. El presentador leía el nombre de María Pujalte por Venga Juan, pero en su lugar subía al escenario un señor un tanto desconcertado. Es habitual que haya premiados que no están presentes y el premio lo recoja una persona a la que le ha encargado tal honor, persona que además suele leer un texto que el premiado le ha mandado previamente por si era el elegido. Así ocurrió por ejemplo durante la gala con el galardón de Mejor actriz de reparto de cine, la premiada fue Aitana Sánchez Gijón por Madres paralelas pero subió al escenario la actriz Inma Cuesta que leyó un emotivo mensaje.

Sin embargo, volviendo al premio de Mejor actriz de reparto de una serie, algo iba mal. El señor parecía despistado. María Pujalte actualmente representa en el Teatro Español de Madrid la obra De algún tiempo a esta parte… Fracaso? pero su presencia en la gala había sido confirmada. Enseguida descubrimos lo que ocurría. "No soy María, soy su chico, María debería estar ya aquí porque la han sacado corriendo del teatro a última hora pero parece ser que no... que no ha llegado" decía entre las risas de los asistentes.

"Ella querría dedicarle a Paloma Juanes (su representante) este... ¿se llama trofeo?, es que como soy del mundo náutico, ah, se llama premio. Bueno, y supongo que me lo dedicaría también a mí, que soy su chico". María posteriormente llegó y se pudo desquitar cuando Javier Cámara ganó el premio a Mejor actor por la misma serie, Venga Juan, y subieron los dos.

En cuanto a los premios las ganadores de la noche fueron, en el apartado de cine, El buen patrón y Maixabel, de Fernando León de Aranoa e Icíar Bollaín respectivamente. El mayor aplauso de la noche se lo llevó la veterana Petra Martínez que recogió el premio a Mejor actriz por La vida era eso ante un público completamente en pie. Durante su discurso habló en tono cómico sobre la masturbación femenina, algo que su personaje realiza en la película por primera vez en su vida y que precisamente, como contó la actriz a Es Cine, era uno de los grandes reparos que tenía a la hora de aceptar el papel.

La sorpresa de la noche fue en el apartado de dirección en el que se imponía Rodrigo Cortés por El amor en su lugar. En el apartado de serie los ganadores fueron una nueva apuesta como Cardo (Ana Rujas todavía está dando las gracias, revise el vídeo porque puede ser que le haya nombrado también a usted) y una última temporada como la Venga Juan.

Lista completa de ganadores de los Premios Feroz 2022:

CINE

Mejor película dramática : Maixabel

: Maixabel Mejor película de comedia : El buen patrón

: El buen patrón Mejor dirección : Rodrigo Cortés por El amor en su lugar

: Rodrigo Cortés por El amor en su lugar Mejor actriz protagonista de una película : Petra Martínez por La vida era eso

: Petra Martínez por La vida era eso Mejor actor protagonista de una película : Javier Bardem por El buen patrón

: Javier Bardem por El buen patrón Mejor actriz de reparto de una película : Aitana Sánchez-Gijón por Madres paralelas

: Aitana Sánchez-Gijón por Madres paralelas Mejor actor de reparto de una película : Urko Olazabal por Maixabel

: Urko Olazabal por Maixabel Mejor guion : Fernando León de Aranoa por El buen patrón

: Fernando León de Aranoa por El buen patrón Mejor música original : Alberto Iglesias por Madres paralelas

: Alberto Iglesias por Madres paralelas Premio Feroz Cinetools al mejor tráiler : Miguel Ángel Trudu por La abuela

: Miguel Ángel Trudu por La abuela Mejor cartel: Javier Jaén por el cartel A de Madres paralelas

SERIES

Mejor serie dramática : Cardo

: Cardo Mejor serie de comedia : Venga Juan

: Venga Juan Mejor actriz protagonista de una serie : Ana Rujas por Cardo

: Ana Rujas por Cardo Mejor actor protagonista de una serie : Javier Cámara por Venga Juan

: Javier Cámara por Venga Juan Mejor actriz de reparto de una serie : María Pujalte por Venga Juan

: María Pujalte por Venga Juan Mejor actor de reparto de una serie : Enric Auquer por Vida perfecta

: Enric Auquer por Vida perfecta Premio Feroz Arrebato de Ficción : Espíritu sagrado

: Espíritu sagrado Premio Feroz Arrebato de No Ficción: Sedimentos

Premio de Honor: Cecilia Bartolomé