La terrible historia de una joven actriz, violada por el Estado Islámico y casada con un anciano de 70 años

Hay historias terribles que leemos diariamente en la prensa sobre el sufrimiento y tortura que viven las mujeres bajo el yugo del Estado Islámico. Historias que nos conmueven. Sin embargo, cuando esa historia te la cuenta una joven sentada frente a ti con toda la serenidad que ha podido reunir, te deja completamente petrificado.

La joven Iman Ido Koro es una de las tres mujeres que protagonizan Sinjar, película presentada en el Festival de Cine en Español de Málaga y que gira en torno al sufrimiento que el Estado islámico ocasiona de manera diferente sobre ellas. La diferencia es que a Iman Ido Koro no sólo se lo provoca al interpretar su personaje, sino que es su historia real.

Sinjar se centra en tres tramas: una enfermera de Barcelona (Nora Navas) cuyo hijo es reclutado por Estado Islámico, una mujer yazidí (Halima Ilter) convertida en esclava para un matrimonio en Siria y una joven (Iman Ido Koro) que fue secuestrada de niña y ha conseguido escapar del Estado Islámico.

Anna M. Bofarull, directora de 'Sinjar'.

Tres historias que en esta ocasión no se entrecruzan al final gracias a un giro inesperado del guión, como pasa en películas parecidas. La idea parte en 2014 por el interés que despierta en su directora, Anna M. Bofarull, al ver las noticias de la invasión de Sinjar por el Estado Islámico. Noticias que contaban cómo a las mujeres las hacían esclavas sexuales.

Esclavas sexuales del Estado Islámico

La primera historia que nos presenta Sinjar es la de una mujer yazidí que intenta escapar junto a su marido y tres hijos durante la invasión de Estado Islámico. En ese momento son capturados y su marido ejecutado. A continuación la vemos como esclava para un matrimonio cuyo marido abusa de ella siempre que quiere. Una mujer que tiene más difícil rebelarse e intentar escapar porque tiene tres hijos pequeños.

Halima Ilter, una mujer yazidí esclavizada en 'Sinjar'.

Joven que escapa de Estado Islámico

La segunda historia es la de una joven que ha conseguido escapar de Estado Islámico pero que lejos de querer quedarse a resguardo, pretende encontrar a sus padres. De esta manera termina convirtiéndose en guerrillera de las milicias kurdas. Su intención no es otra que la de recuperar su "infancia robada", como explica Iman Ido Koro durante una entrevista para Es Cine.

Iman Ido Koro en 'Sinjar'.

Español reclutado por Estado Islámico

La tercera nos sitúa en Barcelona, donde una enfermera empieza a volver a la vida tras haberse quedado viuda dos años antes. Intuye que algo pasa con su hijo adolescente, pero lo último que puede imaginarse es que, tras haberse convertido al Islam un año antes, ha viajado a Irak para unirse al Estado Islámico. A partir de ese momento su lucha será por intentar contactar con él y convencerle de que vuelva.

Nora Navas, una enfermera de Barcelona en 'Sinjar'.

Tras la presentación inicial, Anna M. Bofarull va entrelazando magistralmente las tres historias sin que el espectador pierda el interés. La directora catalana maneja muy bien los momentos de tensión sin caer nunca en el melodrama, y mira que era fácil caer en esa tentación.

De un campo de refugiados a actriz

Anna M. Bofarull explica a los micrófonos de esRadio que durante la preproducción de la película viajó a la frontera de Irak y Siria para buscar localizaciones. En sus viajes "conocí a varias chicas que se habían escapado de Estado Islámico e intentaban rehacer su vida". Una de esas chicas era Iman Ido Koro, "sentí que mi responsabilidad era ponerla delante de la cámara y contar esa historia". Nora Navas añade que "es una forma de sanar su experiencia".

La joven actriz nos cuenta cómo "soy una víctima directa, participé en la película para explicar mi historia y la de mi pueblo, el Estado Islámico ha provocado un daño muy grave, todavía mi pueblo sufre".

Iman fue secuestrada con tan sólo 9 años y, tras sufrir abusos por parte del ejército del Estado Islámico, fue obligada a casarse con un anciano de más de 70 años. "Es muy doloroso, robaron mi infancia, cómo con 9 años, cuando debería estar jugando, puede una niña casarse por la fuerza. El daño que me han hecho todavía lo sufro, mi infancia fue destruída".

Sobre si tiene intención de seguir actuando es clara, "es difícil y triste, hasta que no liberen al resto de chicas secuestradas por Estado Islámico, que son muchas, no puedo aprovechar nada, no puedo disfrutar la vida, cada día recuerdo a muchas chicas o mujeres casadas que fueron secuestradas y mataron a sus maridos".

El equipo de 'Sinjar' en Málaga.

Su mensaje es todavía más nítido, "mi mensaje al mundo es que ayuden a las chicas secuestradas por Estado Islámico, no me gustaría que nadie más viva eso". La actriz española Nora Navas, cuyas escenas fueron rodadas en España, cuenta a Es Cine que "he conocido a las dos actrices ahora aquí en Málaga, y la chica joven es tan fuerte, la película es su voz, es su historia". Emocionada cuenta cómo "Iman estaba hablando y se me caían las lágrimas, está diciendo que hay 3.000 niñas que todavía están secuestradas".

Sinjar se estrenará en los cines de toda España el próximo 1 de julio.