Óscar Jaenada, en el Festival de Málaga: "Pagamos 10 veces más la luz y aquí ¡no protesta nadie!"

Óscar Jaenada ha presentado en el Festival de Cine en Español de Málaga La piel en llamas, una película que nos sitúa en un país africano en el que el fotógrafo Frederick Sálomon (Óscar Jaenada) consiguió gran popularidad por captar la imagen de una niña volando por los aires tras la explosión de una bomba.

La acción nos sitúa veinte años después con la visita del célebre fotógrafo al país para recoger un premio. En la habitación del hotel atenderá a Hanna (Ella Kweku), una periodista local, que bajo la excusa de hacerle una entrevista pretende llevar a cabo su plan, matarlo. Paralelamente, en otra habitación del hotel vemos al doctor Arellano (Fernando Tejero) chantajeando a otra ciudadana local a cambio de sexo.

Fotograma de 'La piel en llamas'.

Óscar Jaenada llevaba años sin trabajar en España, de hecho en 2019 durante una entrevista en Es Cine para presentar Rambo: Last blood era bastante crítico con el cine español actual. Durante una entrevista con Andrés Arconada en el Festival de Málaga ha explicado el motivo de su vuelta con esta película, La piel en llamas.

"Cuando David Martín-Porras me dio el guión y lo leí, le pregunté qué quieres hacer con esto porque yo estoy con mi carrera americana y me va muy bien". Jaenada se involucró en el proyecto "siendo la película por la que menos he cobrado en toda mi carrera". Él necesita, ha dicho, "emocionarse con el personaje, que antes de rodar esté toda la noche sin dormir por los nervios y vaya al rodaje con el picorcillo en el culo".

Óscar Jaenada en 'La piel en llamas'.

La respuesta del director fue que quería "jugar", ese proceso en el que los actores buscan las motivaciones de los personajes, el porqué han llegado a la situación que interpretan y que no es simplemente leer las frases asignadas en el guión. El hecho de "poder trabajar sobre una historia es lo que me ha traído a España a volver a hacer cine, en la actualidad dedicamos mucho tiempo para una cena de anuncio de proyectos y poco para el trabajo".

Fotograma de 'La piel en llamas' con Fernando Tejero.

Para él la clave es que "el trabajo esté bien hecho, da igual que lo hagas para una plataforma, para cine o para ‘telecirco’, tu personaje es tu responsabilidad". Otra cosa es la película como le ha pasado a veces, "pero esa no es mi responsabilidad". Así, "yo defiendo mi personaje, lo hice con Camarón, Cantinflas… aunque criticaron mucho las películas".

"¿Nos vamos a dejar pisar?"

Óscar Jaenada ha denunciado en esRadio "el abuso tan descarado al que nos vemos sometidos cada día como pueblo civil, como ciudadano español". Como por ejemplo con "lo que nos hacen pagar, nos quitan, nos dan, nos hacen creer… el abuso en el que estamos cada día y no sale nadie a la calle a protestar por que paguemos 10 veces más la luz que el año pasado, ¡no protesta nadie!".

Arconada con Jaenada durante la entrevista en Málaga.

Según el actor "nos hemos convertido en algo extraño" y ha abogado por "hacer autocrítica, preguntarnos quiénes somos y qué queremos, si nos vamos a dejar pisar una y otra vez, ya sea moral, física o monetariamente".

Sobre cómo le ha afectado la pandemia aclara que "lo he vivido muy diferente a cómo lo han vivido muchos compañeros porque tenía trabajo, en Londres, en EEUU…". No obstante, quiere poner el foco en "el que está sufriendo, que es el gremio de la ciudadanía, de la que se está aprovechando el gremio del poder y este desequilibrio en la balanza se tiene que corregir ya".