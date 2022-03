La demostración de que la política puede pudrir hasta a la persona más honrada

Un político que promete algo que sabe de antemano que no puede cumplir, ¿está mintiendo? ¿Es una promesa auténtica o las llamadas falsas promesas? Es una de las premisas de las que parte el director francés Thomas Kruithof en Promesas en París, protagonizada por Isabelle Huppert en el papel de alcaldesa de un suburbio cercano a París.

Isabelle Huppert en 'Promesas en París'.

El personaje de Huppert, Clémence, abandonó la medicina de forma temporal para ser alcaldesa, puesto en el que lleva dos legislaturas, justo el tiempo que ella había decidido desde el principio que estaría como máximo. Motivo por el que ya tiene designada a su sucesora para las elecciones municipales, que están a la vuelta de la esquina, y un destino buscado para su mano derecha y jefe de gabinete, Yazid (Reda Kated).

Isabelle Huppert y Reda Kated en 'Promesas en París'.

Su espinita es no haber podido culminar su gran apuesta, conseguir una subvención millonaria del Gobierno francés para reformar un barrio de viviendas sociales, totalmente degradado donde abundan los pisos patera. Todo cambiará cuando un alto mando de su partido le cuente que el primer ministro tiene pensado reformar su Gobierno y ha salido su nombre para ocupar el Ministerio de Vivienda.

Es en este momento cuando empieza la verdadera trama de Promesas en París, donde veremos surgir los instintos y ambiciones que toda persona esconde. Pese a sus reticencias iniciales, con su jubilación dorada ya pensada, finalmente caerá en la tentación de "pasar a la historia de Francia, que tu legado quede por siempre".

Isabelle Huppert en 'Promesas en París'.

El director Thomas Kruithof cuenta en una entrevista para Es Cine durante el Festival de Cine en Español de Málaga (que curiosamente este año incorpora por primera vez películas internacionales) que pensó en la figura del alcalde porque "está conectada al mismo tiempo con las altas esferas y con los ciudadanos".

Precisamente Clémence se ha caracterizado por tener una gran cercanía con los ciudadanos durante sus mandatos, además de haber demostrado en todo momento su más absoluta honradez. Ante la posibilidad de ser ministra, tendrá que hacer frente a muchos dilemas, como "soy honrada pero miento". Mentiras que necesita para que justo en ese momento no pierda el respaldo de los ciudadanos. La respuesta de su jefe de gabinete, "una promesa no cumplida no es una mentira", sólo la hará dudar aún más.

Fotograma 'Promesas en París'.

Impresionante, una vez más, el trabajo de Isabelle Huppert en un papel en donde pasa de la fragilidad a la más absoluta fortaleza. Es increíble cómo una actriz con un físico bastante menudo puede sobresalir en una escena por encima de todos los que la rodean. El director cuenta a esRadio que "Huppert nunca había hecho un papel político pese a su larguísima trayectoria, por tanto ha sido una suerte para mí" y confirma que "su silueta me inspiró muchísimo, es una silueta frágil que al mismo tiempo puede llegar a aportar muchísima fortaleza y carácter".

Fotograma de 'Promesas en París'.

Por qué el título de Promesas en París, "porque las promesas son cómo la moneda de cambio". Promesas de los políticos a los ciudadanos a cambio de votos, promesas de políticos a otros políticos que están por debajo a cambio de lealtad. ¿Quién las romperá primero?

Promesas en París se estrena en los cines de toda España el próximo 24 de junio.