Estrenos en plataformas

The Colony – Movistar

Ciencia ficción posapocalíptica ambientada en la Tierra de un futuro no tan lejano, un planeta dominado por las mareas y las marismas al que llegan los tripulantes de la misión Ulysses 2, descendientes de la élite gobernante que abandonó la Tierra tras devastarla. Ahora, dos generaciones después, ya no nacen bebés en Kepler 209, el planeta en el que se instalaron, y la humanidad pone todas sus esperanzas en su antigua casa.

A su vuelta a la Tierra los tripulantes de la Ulysses 2 descubren que el aire es respirable y que se está produciendo una recuperación bioquímica del planeta. Poco después también descubren algo todavía más sorprendente: aún hay humanos en la Tierra, pero viven organizados en sociedades muy primitivas.

Ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, es el segundo largometraje de ciencia ficción de Tim Fehlbaum tras Hell; (2011) y está protagonizado por Nora Arnezeder (Riviera), Iain Glen (Juego de tronos) y Sarah-Sofie Boussnina (Bron (El puente)). Arropada por las extraordinarias imágenes del director de fotografía Markus Förderer (Independence Day: Contraataque).

Ice Age: Las aventuras de Buck Wild – Disney+

Sigue con las divertidísimas aventuras de los mamíferos prehistóricos. Desesperados por distanciarse un poco de su hermana mayor Ellie, los hermanos zarigüeya Crash y Eddie, siempre en busca de emociones, salen a la búsqueda de un lugar donde vivir solos, pero se encuentran rápidamente atrapados en una enorme cueva subterránea. Son rescatados por la comadreja tuerta, Buck Wild, amante de aventuras y caza dinosaurios y, juntos, deberán afrontar los dinosaurios rebeldes que habitan en el Mundo Perdido.

Efímera como la flor del cerezo – Netflix

Haruto es un aspirante a fotógrafo que se enamora perdidamente de su peluquera, Misaki.

Cuando por fin se atreve a pedirle que salga con él, la joven pareja parece vivir un cuento de

hadas... hasta que Misaki contrae una rara enfermedad que la hace envejecer a toda prisa ante sus ojos. Esta película de amor condensa la belleza y el carácter efímero de las flores de cerezo. Se basa en el bestseller japonés homónimo de Keiichi Uyama, publicado por Shueisha, y está producida por Kei Haruna, famoso por sus películas románticas: desde ‘Crying Out Love in the Center of the World’ y ‘Be With You’ hasta ‘My Tomorrow, Your Yesterday’ y ‘Quiero comerme tu páncreas’.

La única salida – Movistar

Dos historias se cruzan en este thriller psicológico sobre la violencia, sus secuelas y la capacidad de las víctimas de vencer al horror. Una de ellas es la de Ana Kolar, quien, seis años después del incendio que acabó con la vida de su esposo, un famoso abogado de Belgrado, recibe una información que pone en duda todo lo que creía saber sobre la tragedia... y también sobre su familia.

La otra es la de Dejan Strpce, un inspector de policía al que una muerte cercana lleva hasta una misteriosa desaparición ocurrida seis años atrás. Estos dos héroes anónimos se unirán en la búsqueda de una verdad que destapará una corrupta red de chantajes y asesinatos y secretos de su propio pasado.

Todo un éxito en su país, Serbia, con casi 40.000 espectadores en sus primeros diez días de

exhibición, es la ópera prima como director de largometrajes de Darko Nikolic, quien también ha convertido esta tensa historia en una serie de diez episodios.