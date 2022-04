El desnudo integral de Leonardo Sbaraglia, "siempre he tenido la necesidad de arriesgar"

El actor argentino Leonardo Sbaraglia a sus 51 años dice haber comprendido que "puedes aprender a través de los personajes". Después "de los 40 años aprendí que los personajes te acompañan y que mi vida es ésta, no tengo otra vida, me la paso actuando". Por eso, asegura que "si en cada uno de esos trabajos yo no tengo la posibilidad de encontrarme a mí mismo, cuál es mi vida", ya que "vivo mientras actúo y actúo mientras vivo".

Fotograma de 'Ámame'.

Durante una entrevista con Andrés Arconada para Es Cine en la presentación de Ámame en el Festival de Cine en Español de Málaga explicaba que "con la pandemia tuve que dejar de actuar y empecé a hacer panes, adopté dos gatos y me reencontré con mi infancia, con lugares que había perdido". Y por supuesto se analizó a sí mismo, "en Argentina nos psicoanalizamos mucho".

En Ámame interpreta a Santiago, un hombre roto y desesperado, perdido por no saber quererse a sí mismo. Un hombre homosexual que tiene que lidiar además con una hija adolescente mientras intenta buscar el amor, o al menos el afecto que tanto necesita. "Todos somos Santiago en algún lugar, a quién le es fácil estar solo en casa y mirarse a sí mismo porque "todos esperamos que venga alguien y nos eche un salvavidas".

Fotograma de 'Ámame'.

En Ámame Leonardo Sbaraglia no sólo se desnuda emocionalmente, sino también físicamente. "Como actor siempre he tenido la necesidad de arriesgar, me parece que es la manera de ir creciendo". En esta película "me pude dejar llevar por el personaje porque estaba preparado para eso, yo también lo necesitaba, cada personaje es una oportunidad de crecer, de iluminar algo que estaba en la sombra".

¿Fue arriesgado?, sin duda, "pero a qué actor no le hubiera encantado hacer este personaje". En los micrófonos de esRadio también habla de la necesidad de curar las heridas, las del alma. "Nadie nos enseña a ser nosotros mismos y para eso hay que atravesar el dolor, tu infierno". Un infierno que "no es maligno", aclara, "sino que forma parte de nuestra identidad".

Fotograma de 'Ámame'.

Leonardo Sbaraglia se vació completamente con este personaje. Recuerda el consejo que le dio un profesor, Fernando Piernas, ‘no hay que cuidar el culo’, que "significa que cuando se actúa no se tiene que estar especulando de caer bien parado, uno nunca sabe cómo va a caer, pero si te tiras a la piscina siempre vas a encontrar agua".

En Ámame su director, Leonardo Brzezicki, sitúa la cámara muy cerca de los actores. Sbaraglia explica que "la cámara está ahí, se acerca como un león y la respiración del león la sientes cerca, quizás te coma, pero si no dejas que el león, con todo su salvajismo, se acerque… es lo más vital de la vida, lo salvaje del alma es lo más maravilloso de la vida".

Ámame se estrena este viernes 1 de abril en los cines de toda España.