Cine en plataformas

The Beach Bum - Filmin

"The Beach Bum" sigue las hilarantes desventuras de Moondog (Matthew McConaughey), un hombre rebelde y adorable, un vagabundo fumeta que vive la vida a lo grande y según sus propias reglas. Rebelde, pícaro y con un punto adorable impone sus propias reglas mientras las desventuras le acompañan.

Una película del director de culto Harmony Korine (Spring Breakers) y protagonizada por Matthew McConaughey, Zac Efron y el rapero Snoop Dogg.

Cortes peligrosos - Movistar

El debut como directora y guionista de largometrajes de Rachel Carey es esta inteligente, irreverente y conmovedora comedia negra sobre la decadencia social de los barrios de las grandes ciudades.

Cortes peligrosos está ambientada en un barrio de clase obrera de Dublín, Piglinstown, en pleno declive por los ataques y chantajes de la banda de Deano. La policía no hace nada para acabar con la violencia... pero un concejal parece tener la solución: demoler el barrio y convertirlo en una comunidad pija.

Sin embargo, el panorama cambia cuando cesa la violencia tras la desaparición de Deano y Michelle, dueña de una peluquería del barrio, decide presentarse al evento para salones de belleza más exclusivo de Irlanda: ¿cómo va el ayuntamiento a demoler la peluquería ganadora del concurso Ahh Pelo?

Moonshot - HBO Max

En un futuro no muy lejano, Marte se ha convertido en un planeta habitable por el ser humano, pero no todos son los elegidos para colonizar el famoso planeta rojo. Lo mejor de la humanidad es destinada a este nuevo hogar y muchos son los que quedan separados de su familia, amigos y parejas. Pero esto no será un problema para dos estudiantes universitarios, que acaban uniendo fuerzas para colarse a bordo de un transbordador espacial para viajar al planeta rojo.

Granizo - Netflix

Un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores (Guillermo Francella), se convierte en el enemigo público número uno cuando falla en la predicción de una terrible tormenta de granizo. Tras ello, se ve obligado a abandonar la gran ciudad de Buenos Aires, huyendo de la capital hacia su ciudad natal: Córdoba. El resultado será un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano. Película argentina dirigida por Marcos Carnevale.

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial - Netflix

1969. Está a punto de hacerse historia. El hombre va a pisar la Luna por primera vez. El filme de animación narra dos versiones de la misión Apolo 11 desde diferentes ojos. Una de ellas es la de los astronautas y del control de la misión sobre el momento triunfal. La segunda es desde la mirada de un niño que vive cerca de la NASA y que como millones de niños está viendo la misión por la televisión, pero que en secreto sigue una misión encubierta. Película de animación.

Battle: Freestyle - Netflix

Película noruega en la que el equipo de baile de Amalie avanza a la final mundial en Francia. Dividida entre el amor de Mikael, el anhelo de su madre ausente y su pasión por la danza, Amalie debe elegir. ¿En quién se convertirá ella?

La Burbuja - Netflix

Comedia dirigida por Judd Apatow en la que la acción sigue a un grupo de actores y actrices que han quedado atrapados en un hotel mientras rodaban una película a causa de una pandemia. Durante ese tiempo, deberán lidiar con las necesidades que surgen en esas circunstancias y tratar de terminar de rodar una película contra todo pronóstico.