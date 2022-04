Jacques Audiard: "En mi generación había que tener una primera cita pero ahora van directos al sexo"

El aclamado director francés, Jacques Audiard, estrena París, distrito 13, una historia sobre tres chicas y un chico que son amigos, a veces amantes y, a menudo, las dos cosas a la vez. El director asegura que "son jóvenes que están flotando y que en están en un momento de su vida que no quieren hacer una elección, como buscar un trabajo o una pareja".

En París, distrito 13 los jóvenes viven la sexualidad de una forma muy abierta. Audiard asegura a Es Cine que "en mi generación había que tener una primera cita pero ahora pasan a tener sexo".

En ese punto, "¿en qué momento se habla todavía del amor?", se pregunta el director francés. "Lo que antes representaba una fase de intimidad hoy empezamos directamente por las apps de sexo, la seducción es más bien sí o no, me gustas o no me gustas" y eso, añade, "es un poco vertiginoso". No obstante quiere ser optimista, "el discurso amoroso sigue existiendo".

En su película no sólo se trata la relación que se establece entre estos 4 jóvenes, sino que también habla de "la precariedad, el amor inmediarto, la pornonografía... y con todo eso he hecho una comedia". Y todo ello con unos personajes que hablan de una forma muy directa, "tenía ganas de que los personajes hablasen de manera muy cruda, una forma de insolencia en el lenguaje".

Además son "la idea es que esos tres personajes se equivocan sobre sí mismos, de lo que creen que son, siempre están en el error, y la película les va a dar una lección". Personajes que aparentemente no tienen pasado porque "no están atados a él".

¿Por qué situar la película en el distrito 13 de París? "He vivido muchos años ahí, pero me mudé y me arrepiento, es el barrio que más ha evolucionado en los últimos años con una gran diversidad de edad, étnica, social, es una gran mezcla muy viva". De hecho, Jacques Audiard aclara que "he rodado mucho en París y París es una ciudad-museo, una ciudad con la estructura del siglo XVIII o XIX y quería enseñar París como si estuviéramos en otra ciudad".

París, distrito 13 ya está en cines.