Cine en plataformas

Sex Appeal – Disney+

Avery Hansen-White no hace nada si no es la mejor en ello. Así que cuando su novio, con el que tiene una relación a larga distancia, le deja entrever que quiere llevar su relación al siguiente nivel, Avery se propone controlar su sexualidad con Larson, su mejor amigo, como sujeto de pruebas. En esta divertida comedia de adolescentes, el estudio de Avery le descubre que el sexo y el amor no son solo mecánicas. Las relaciones requieren tanto cabeza como corazón.

Clean – Movistar+

Adrien Brody (El pianista) protagoniza, produce, coescribe el guion (junto al director Paul Solet) e incluso escribe la música de este 'thriller' de acción con tintes sociales.

Ambientada en la América profunda, esta turbia fábula de venganza cuenta la historia de Clean (Brody), un pacífico basurero con un oscuro pasado que, aunque busca la paz y la redención, termina abocado de nuevo a recorrer el camino de la furia. Llevado al límite por el jefe mafioso de su barrio (Glenn Fleshler), el recuerdo de su hija muerta y las injusticias del presente desencadenarán el estallido del personaje de Brody en una espiral de violencia.

Albatros – Movistar+

El francés Xavier Beauvois (De dioses y hombres) dirige este 'thriller' dramático, sobre un gendarme de Normandía abrumado por la realidad que lo rodea. Jérémie Renier es el encargado de dar vida al protagonista, el policía Laurent Sandrail, comandante de brigada en la gendarmería del pueblo normando de Étretat, un paraíso de verdes prados y mar que esconde una realidad desoladora: ganaderos que trabajan 20 horas al día por unos ingresos de miseria, suicidios, incestos... En ese contexto sin esperanza, varios acontecimientos pondrán a prueba a Sandrail.

Estrenada en la Berlinale de 2021, Albatros está coprotagonizada por Marie-Julie Maille, también coautora de un guion -junto al director y a Frédérique Moreau- que habla de familia, de amistad y de una sociedad aparentemente idílica pero marcada por las Injusticias sociales y económicas.

Wyrmwood: Apocalypse – Movistar+

De Australia llega esta propuesta de zombis, científicos locos, soldados malvados y héroes en busca de una cura para la humanidad son los protagonistas de esta secuela de la cinta de culto australiana "Wyrmwood: La carretera de los muertos".

Con más presupuesto y mejores medios (la primera entrega se la autofinanciaron y la fueron rodando en sucesivos fines de semana), los hermanos Kiah y Tristan Roache-Turner construyen en "Wyrmwood: Apocalypse" una sangrienta historia de zombis, supervivencia y redención que muestra al soldado Rhys -gemelo de un personaje que murió en la primera película- viviendo en medio de la estepa australiana en un escondite destartalado rodeado de muertos vivientes... algunos de los cuales ha capturado para utilizarlos como generadores de energía o, incluso, 'sparring' de boxeo. Rhys dedica su vida a capturar a supervivientes sanos y a zombis para que el Cirujano pueda encontrar una cura, pero, cuando descubre que las intenciones del científico son otras, se vuelve contra sus malvados jefes.