Los carniceros que cazan veganos para vender su carne

Movistar Plus+ estrena una de las películas más divertidas de la semana, Barbacoa, y con mucho humor negro y políticamente incorrecto. En Barbacoa vemos a unos carniceros en crisis que cazarán veganos bien alimentados para salvar su carnicería. ¿El motivo? La carne es "deliciosa" y casi adictiva para sus clientes, que piensan que están comiendo "cerdos de Irán".

Fotograma de 'Barbacoa'.

No es la única película que se estrena en plataformas esta semana, también podemos ver un documental sobre la muerte de Marilyn Monroe, comedia española, anime japonés y acción sudafricana además de una miniserie política.

Todo el cine en plataformas

Barbacoa – Movistar+

Barbacoa sigue a Vincent y Sophie Pascal, una pareja de carniceros que está al borde de la crisis definitiva: no pueden competir con las grandes superficies y su matrimonio está a punto de romperse. Pero un día, poco después de que un grupo de activistas veganos atacase su tienda, atropellan a uno de ellos... y su carne termina por accidente en los mostradores de la tienda. Con excelentes resultados de venta. La idea de hacerlo de nuevo comienza a rondar la cabeza de estos desesperados empresarios.

Veganos recalcitrantes, carniceros aún más pertinaces, un matrimonio en crisis económica y existencial, un cuerpo del que deshacerse y un humor muy negro son los ingredientes principales de esta divertidísima, mordaz, provocadora y macabra sátira que se atreve a burlarse con toda la incorrección política posible de los personajes de la industria alimentaria: animalistas, veganos y humanos en general.

Amor de madre – Netflix

Un joven (Quim Gutiérrez) al que acaban dejar plantado en el altar. Por si eso no fuera suficiente, su madre (Carmen Machi), que tiene una compulsiva tendencia a la sobreprotección, decide acompañarle en su luna de miel para así no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida. El director de Perdiendo el este (2019), Paco Caballero, dirige esta comedia.

El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas – Netflix

Este documental explora el misterio que rodea a la muerte del icono del cine Marilyn Monroe a través de entrevistas inéditas con su círculo íntimo. Conversaciones inéditas con el director John Huston y la élite de Hollywood ayudan a reconstruir la vida de una de las mayores estrellas de todos los tiempos y su prematura muerte.

El asedio de Silverton – Netflix

Cinta de acción inspirada en los hechos sucedidos en Sudáfrica en 1980. Un trío de "luchadores por la libertad" choca de frente con el poder cuando, después de una misión de sabotaje fallida, se refugian en un banco con rehenes. La película está inspirada en el incidente que desencadenó el movimiento global Free Mandela.

Burbuja – Netflix

En un mundo alternativo, existen burbujas que caen sobre el mundo y han roto las leyes de la gravedad. Para los japoneses, Tokio ha quedado completamente aislada del mundo exterior, y lo único que queda son grupos de jóvenes que compiten en batallas de equipos. Hibiki, uno de estos jugadores, resbala accidentalmente desde los tejados, pero antes de caer en picado en el mar de gravedad que hay debajo es salvado por Uta, una chica con misteriosos poderes. Lo que une a la pareja es su capacidad para escuchar un sonido que sólo ellos pueden oír.

Gaslit – Starzplay

Miniserie con una visión moderna del Watergate. La historia se centrará en Martha Mitchell (Julia Roberts), una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una célebre mujer de la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiel fiscal general de Nixon, John Mitchell (Sean Penn).

A pesar de su afiliación al partido, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, lo que hace que tanto la Presidencia como su vida personal se desmoronen. Como Fiscal General, John Mitchell es el asesor de mayor confianza y el mejor amigo de Nixon. Temperamental, malhablado y despiadado -pero perdidamente enamorado de su famosa esposa- se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente. "Gaslit" también está protagonizada por Dan Stevens como "John Dean", Betty Gilpin como "Mo Dean", Shea Whigham como "G. Gordon Liddy" y Darby Camp como "Marty Mitchell".