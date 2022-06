Como viaje al centro de la mente de Philip Roth, la película Fantasías de un escritor propone un premeditadamente deshilvanado relato de conversaciones efímeras de Denys Podalydès, trasunto aquí del judío estadounidense, con diversas musas y productos de su imaginación (con alguna sonada excepción). El resultado es obligadamente desestructurado en su narrativa y aún más en su adscripción a los postulados ideológicos de cancelación de los movimientos feministas recientes, y por tanto abiertamente refrescante en su voluntad de crear un espejo desprejuiciado no de micromachismos sino, precisamente, confesadas inseguridades masculinas desprendidas de la relación del escritor con la alucinante Léa Seydoux y otras interlocutoras femeninas.

El problema de Fantasías de un escritor es que esos mundos posibles, quizá deseados, de un viejo genio en crisis no dan la impresión de articular una mitología clara del escritor norteamericano. Tanto los que estén familiarizados con su literatura como los que no encontrarán la película de Arnaud Desplechin una mera exploración masturbatoria de temas graves pero nunca realmente poéticos al margen de la abstracción de sus diálogos. No hay narrativa, no hay progresión y la supuesta revelación final en realidad es un evento totalmente previsible, con lo que ni siquiera hay catarsis.

Al final la película queda como un ejercicio de exhibición erótica y emocional de Léa Seydoux y su soñada amistad romántica con el escritor, pero la naturaleza de escritura libre de sus diálogos impide entrar en el maremágnum de sentimientos y vulnerabilidades masculinas que se reflejan en ella, al menos con la suficiente enjundia. El lenguaje metafórico de la película, que pretende funcionar sin filtros ante el espectador, solo crea un espacio mental indescifrable y antipático de ver. Un tormento que uno ve sentado en su butaca con la comodidad que proporciona el aura de una aseada y elegante película francesa.