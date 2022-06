El taxista que robó un Goya para ayudar a viudas y pensionistas

El 21 de marzo de 1961 la National Gallery de Londres sufrió su primer, y único hasta la fecha, robo. Se trataba nada más y nada menos que de un Goya, concretamente el retrato del duque de Wellington. La Policía informaba a través de los medios de comunicación que era una banda internacional altamente preparada los responsables del robo. Nada más lejos de la realidad ya que el autor era Kempton Bunton, un taxista de 60 años.

Fotograma de 'El Duque'.

Esta historia real inspiró al director Roger Michell (Notting Hill, Morning Glory) para hacer la película El Duque, con Jim Broadbent y Helen Mirren como protagonistas. Esta divertida y tierna comedia británica basada en este sorprendente caso real se estrena este viernes en Movistar Plus+. El taxista pedía por la devolución del cuadro de Goya 140.000 libras, pero no era para desaparecer en una isla paradisíaca, sino para que los jubilados no tuvieran que pagar por ver la televisión. En países como el Reino Unido la TV pública se financia con un canon que tienen que pagar todos los ciudadanos.

Su argumento era irrefutable, si él no veía la BBC, ya que había quitado el elemento técnico que lo permitía, por qué tenía que pagar el canon. Argumentaba que veía las dos emisoras privadas que había en aquel momento.

Fotograma de 'El Duque'.

Kempton además envió notas de rescate diciendo que devolvería la obra si el gobierno se comprometía a invertir más en el cuidado de los ancianos. Lo que sucedió a continuación se convirtió en algo legendario en el Reino Unido. Una inspiradora historia de cómo un hombre decidido a cambiar el mundo puso en marcha el crimen más insólito.

Fotograma de 'El Duque'.

Michell firma esta película en la que por momentos es desternillante para a continuación tener que sacar el pañuelo para secar las lágrimas por la ternura que desprenden los personajes. Gran culpa de ello lo tienen las grandes interpretaciones de Jim Broadbent y Helen Mirren. Incomprensiblemente El Duque se estrena directamente en plataformas sin pasar por los cines, donde podemos ver películas que no tienen ni el más mínimo interés.

Por suerte plataformas como Movistar Plus+ apuestan por la diversidad cinematográfica (esta misma semana estrena esta película británica, un thriller finlandés y una comedia norteamericana) nos permite poder disfrutarla.

Otros estrenos en plataformas

Spiderhead – Netflix

Este filme, ambientado en un futuro próximo, gira en torno a dos convictos que se encuentran retenidos en unas instalaciones científicas dirigidas por el brillante visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth). Los presos llevan implantado un dispositivo que les administra drogas capaces de alterar sus mentes a cambio de conmutar sus condenas.

Spiderhead es una cárcel sin barrotes, celdas y monos naranjas: los voluntarios son libres de ser ellos mismos... hasta que dejan de serlo. A veces, son versiones mejoradas. ¿Que necesitan relajarse? Hay una droga para eso. ¿Que alguien se queda sin palabras? Para eso hay otra. Pero cuando surge una relación entre dos reclusos —Jeff (Miles Teller) y Lizzy (Jurnee Smollett)—, su camino hacia la redención da un vuelco tremendo, y los experimentos de Abnesti empiezan a desdibujar los límites del libre albedrío.

Spiderhead, basada en el cuento Escape from spiderhead de George Saunders, publicado en The New Yorker, un thriller psicológico que aglutina humor negro y diversos géneros dirigido por Joseph Kosinski (TRON: Legacy, Top Gun: Maverick), a partir del guión de Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool, Bienvenidos a Zombieland).

Querida Elizabeth – Movistar Plus+

La ganadora del premio a la mejor comedia en el Festival de San Diego de 2020 garantiza unas risas tan incómodas como la vergüenza ajena que provoca su protagonista, un ser tierno por el que, de todas maneras, no puedes dejar de sentir cariño. Protagonizada por Tony Hale, la película cuenta las desventuras de Sid Straw, un hombre con una vida aburrida al que el mundo se le abre cuando es elegido copresidente del comité de planificación de su reunión de antiguos alumnos de la universidad. Cuando se entera de que toda la coordinación del evento se llevará a cabo a través de Facebook, Sid tiene que aventurarse en una red social desconocida para él... y ahí es donde encuentra el perfil de la actriz Elizabeth Banks... y muchos problemas.

Basada en la novela de Michael Kun de 2003 'The Locklear Letters' (pero actualizada a la era de las redes sociales), Querida Elizabeth cuenta también con las actuaciones de Elisha Cuthbert, Danielle Brooks, Alan Tudyk, Paul Walter Hauser, David Walton y Sarah Chalke.

Centauro- Netflix

Película de Daniel Calparsoro. La acción sigue a Rafa (Álex Monner), un adicto a las emociones fuertes. De ahí que haya decidido luchar por iniciar una carrera como piloto profesional de motociclismo. Sin embargo, el sueño de Rafa se paraliza cuando descubra que la madre de su hijo tiene una deuda con unos narcotraficantes. Para poder salvar a su mujer y proteger a su familia, el protagonista pondrá a disposición de este grupo criminal sus dotes como corredor.

La ira de Dios – Netflix

Los familiares de Luciana están muriendo uno tras otro de forma misteriosa, y el círculo se estrecha en torno a ella. La presencia de su jefe, un enigmático escritor de comportamiento sospechoso, se cierne sobre los sucesos tras un velo de terror. Mientras hace lo imposible por salvar a su hermana Valentina, la única pariente que le queda con vida, Luciana se encuentra en una encrucijada entre la razón y la muerte. En la carrera contrarreloj por sacar su verdad a la luz, se sella un pacto de sangre para consumar la venganza.

El hombre ciego que no quería ver Titanic – Movistar+

Atípico thriller finlandés ganador del premio de la Audiencia en el Festival de Venecia de 2021 dirigido y escrito por el reputado realizador finlandés Teemu Nikki quien lleva hasta los límites técnicos la narración para "hacer que el espectador experimente exactamente lo mismo que el protagonista". El actor protagonista, Petri Poikolainen, sufre como el personaje, esclerosis múltiple y ceguera.

Poikolainen da vida en la película a Jaakko, un hombre con una severa discapacidad: está casi ciego y depende de una silla de ruedas. Jaakko vive solo en un pequeño apartamento, es un gran aficionado al cine, mantiene una relación telefónica de amistad con Sirpa (otra alma solitaria) y sus padres no dejan de llamar (aunque él no soporta dar lástima). Pero cuando las circunstancias lo llevan a darse cuenta de que debe ir a ver a su amiga, Jaakko se ve obligado a salir de su agujero y a lanzarse a un mundo lleno de limitaciones para alguien como él. La aventura puede convertirse en pesadilla…

Bailando por la vida- Apple TV

A Andrew, un joven de 22 años recién salido de la universidad que no sabe qué hacer con su vida, no le queda más remedio que volver con su familia a Nueva Jersey. Aunque no lo pone en su currículum, es todo un experto en montar un buen sarao, lo que le consigue un trabajo de animador en las fiestas de bar mitzva de los compañeros de clase de su hermano pequeño. Cuando se hace amigo de una mujer llamada Domino y su hija Lola, Andrew descubre el futuro que desea realmente... aunque puede que no sea el suyo. Cooper Raiff escribe, dirige y protagoniza esta historia de amor poco convencional y rebosante de humanidad junto con Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann y dos nuevas promesas: Vanessa Burghardt y Evan Assante.

El padre de la novia - HBO Max

Remake de la película del mismo nombre. El matrimonio formado por Billy (Andy García) e Ingrid (Gloria Estefan) se preguntan porqué su hija mayor, Sofía (Adria Arjona), llega a Miami de visita. Pero esa no es la única sorpresa: ha llegado con un nuevo novio, Adán (Diego Boneta). Para más inri, les comunica que está prometida, y tienen planes de una boda inminente y se van a vivir una nueva vida juntos en México, de donde es la familia de él. Las inminentes noticias de Sofía impiden que Billy e Ingrid les comuniquen sus propias noticias: se están divorciando, pero ambos acuerdan retrasar el anuncio y jugar a ser una parejafeliz en beneficio de la familia.