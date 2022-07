Cuando ni un robot humanoide hecho a su medida hace feliz a la mujer

El ser humano en raras ocasiones es plenamente feliz. Siempre hay una preocupación, un anhelo, una aspiración, que se lo impide. Es lo que hace humano al humano. Un robot, aún en el supuesto de que esté diseñado para fingir sentir emociones, estará pleno siempre que su algoritmo así se lo indique.

La inteligencia artificial está cada más avanzada y ya nos hemos acostumbrado a noticias de cómo los laboratorios han desarrollado un robot humanoide que interactúa o que puede realizar tareas para las que son necesarias la coordinación, como subir escaleras.

El cine a menudo ha tratado el tema de los robots humanoides y se ha preguntado muchas veces si pueden desarrollar sentimientos o deberían tener derechos. Prime Video estrena este fin de semana una película alemana que lleva por título El hombre perfecto. En este caso el robot ha sido fabricado siguiendo los deseos de un humano, es decir, le han hecho una pareja a medida. Le gusta lo que a ti, no discute y sólo piensa en satisfacer tus necesidades, todas.

Sin duda eso debería ser sinónimo de felicidad para el humano. Pero entonces te das cuenta de que la perfección es aburrida. Alma (Maren Eggert) es científica del popular Museo Pergamon de Berlín y a cambio de conseguir fondos para su investigación se presta, a regañadientes, a participar en un estudio fuera de lo común: durante tres semanas tiene que hacer vida junto a un robot humanoide, Tom (Dan Stevens), adaptado a su carácter, cuya inteligencia artificial está diseñada para ser el compañero ideal para ella.

Pero Alma, no me digan que el nombre no está bien escogido, se da cuenta de que Tom está creado únicamente para complementarla y ella necesita ser sorprendida, "no puedes hacer algo raro alguna vez, todo no puede ser perfecto". Ante eso al robot sólo le queda una contestación, "no sabes lo que quieres", y por tanto no puede satisfacerla. Pero quién sabe en todo momento lo que quiere.

El hombre perfecto funciona perfectamente, primero entras en la trama a través de su comedia, situaciones un tanto delirantes de adaptación entre humano y humanoide. Pero poco a poco la película se va convirtiendo en una historia mucho más profunda en la que se plantean temas interesantes como si la ilusión es una forma de realidad. ¿Es real esa relación o simplemente está programada para que todo pase así? ¿Hay que planteárselo todo o es mejor dejarse llevar?

Alma se plantea muchas cuestiones a raíz de temas que no vamos a destripar. Una sola escena basta para ver cómo quién decide entrar en el juego se convierte automáticamente en feliz, un hombre poco agraciado con una atractiva robot que lo encuentra irresistible. Es ilusión, sí, pero él es feliz.

El hombre perfecto está dirigida por la alemana Maria Schrader (Stefan Zweig: Adiós a Europa, Love Life). La película se presentó en la Sección Oficial de la 71 Edición del Festival de Berlín, donde la protagonista Maren Eggert ganó el Oso de Plata a Mejor Interpretación.

