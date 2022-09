El joven obeso que anunció que retransmitiría su suicidio mediante un atracón

Movistar Plus+

"¿Creéis que ahora como mucho?, eso no es nada. Conectaros en Año Nuevo a medianoche cuando retransmita mi último atracón en directo. No aguanto un año más en este disfraz de gordo". Así empieza Butter, película que este fin de semana estrena Movistar Plus+, una cinta juvenil, con mucho corazón y un mensaje esperanzador pese al macabro comienzo.

Butter, mantequilla en inglés, es el apodo que le han puesto en el instituto a un joven solitario que sufre obesidad. La película no escatima en explicar en una sola secuencia en el médico como ese tipo de obesidad puede acarrear problemas graves de salud como la diabetes extrema o patologías cardíacas.

El joven sufre la soledad y las miradas de asco de sus compañeros. La gota que colma el vaso es cuando los informativos cuentan cómo algunas empresas aéreas están pensando cobrarle dos asientos a las personas obesas, "para que ellos vayan más cómodos" y no molesten a otros pasajeros invadiéndoles su espacio.

Butter decide crear una página web y anunciar en internet que se va a suicidar comiendo sin parar y que, además, lo va a retransmitir online. El joven esperaba recibir insultos o indiferencia, sin embargo lo que se encuentra es un gran subidón de popularidad y, por lo tanto, de autoestima. Pero, ¿qué hay detrás de ese interés de sus compañeros? ¿Amistad, morbo, apuestas...?

Butter es una película que habla sobre el problema de los jóvenes con obesidad y del acoso escolar en un tono de comedia dramática, tan divertida como conmovedora, gracias fundamentalmente a la carismática y excelente interpretación del debutante Alex Kersting, apoyado por la ganadora del Oscar Mira Sorvino en el papel de madre sobreprotectora.

Butter ganó los premios a mejor director, guion y actor en los New York Film Awards. La película está basada en Butter, primera novela de la escritora estadounidense de libros para "jóvenes adultos" Erin Jade Lange.

Otros estrenos en plataformas

Sobreviviendo en Marte – Prime Video

Tras un desastre ecológico, una familia intenta sobrevivir en un Marte desolado. Reza e Ilsa hacen lo que pueden para proteger a su hija de 9 años Remmy de los peligros de este entorno hostil. Pero un día, unos bandidos les atacan y consiguen matar al padre. Uno de los bandidos que consigue salir vivo del ataque, exige quedarse en la casa y demostrarles en treinta días su valía. ¿Conseguirán Ilsa y su hija sobrevivir en casa con este violento extraño?