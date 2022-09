Coincidiendo con el duodécimo aniversario de la muerte de José Antonio Labordeta, se estrena un documental que redescubre su figura. Más de 50.000 personas pasaron por la capilla ardiente instalada en las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, para darle su último adiós. A su hija Paula se le quedó marcado todo "ese cariño, dolor y amor que le dedicaron" los ciudadanos y entonces decidió que tenía que contar quién era su padre. En codirección junto al ganador de un Goya Gaizka Urresti, ha rodado Labordeta, un hombre sin más, un documental que presenta la cara más íntima y personal del cantautor y poeta, basado en el diario personal que él mismo escribió a lo largo de una década y que hasta ahora no había visto la luz.

Su viuda, Juana de Grandes, y su hija menor, Paula Labordeta, visitaron La mañana de Federico para presentar este documental lleno de secretos que descubre una gran historia de amor. "No podíamos hacer lo que ya existe, yo quería enseñar ese Labordeta más íntimo. Puedes conocer la canción ‘Canto a la libertad’, pero yo quería que conocieran por qué la escribió. Si no conoces a ese Labordeta más íntimo, más frágil y más dubitativo, no vas a entender por qué escribe ‘Canto a la libertad’ ni vas a entender a Labordeta", explicó Paula.

Es un documental muy distinto a lo que ya se ha hecho. "Invitamos a los espectadores a un viaje familiar. Mi madre es la columna vertebral de la película. Cuando le dije lo que quería hacer, el Labordeta que quería mostrar, ella me dijo: ‘es que sino no se hace’. Ella quería contar lo que ha contado", añadió la cineasta

Juana tiene un gran protagonismo en esta cinta. "Yo lo tenía claro. Les dije que no quería hacer uno de esos documentales en el que hay bustos parlantes que no son los más allegados al personaje. Yo de eso, ni hablar", contó. "Todo lo que cuento es verdad, es la realidad. Nos casamos muy enamorados. Hasta el final. Yo sigo muy enamorada de José Antonio. Nos dimos mutua libertad. Él se iba, pero siempre regresaba. Lo llevaba con cierta elegancia, pero que no se crea la gente que eso no cuesta".

Este filme descubre a través de recuerdos, videos, imágenes familiares inéditas y lugares cargados de simbolismo, el lado más privado de Labordeta, su compromiso, sus luchas, sus sueños y su rebeldía valiente y honesta.

Federico fue un gran amigo de Labordeta y compartió anécdotas de sus encuentros junto a Juana, quien recordó una frase que solía decir el cantautor: "En Teruel están pasando muchas cosas. El mundo no se entera y Teruel tampoco".

Llega a los cines este viernes 23 de septiembre.