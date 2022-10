La increíble historia del joven que viajó a la primera línea del frente para llevar cervezas a sus amigos

Un joven neoyorkino está en el bar de su barrio viendo por televisión las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam mientras sus amigos se juegan la vida en el frente. Él no se alistó, es marino mercante y pasa largas temporada en alta mar. Chickie Donohue, que así se llama, decide hacer algo, subirle la moral a sus amigos porque "ellos ven las manifestaciones por la TV, las están emitiendo en todo el mundo".

Fotograma de 'Yo me encargo de la cerveza'.

Y la decisión no es otra que llevarles sus cervezas favoritas hechas en Estados Unidos hasta la mismísima primera línea del frente en Vietnam para "demostrarles que este barrio y esta gran nación siguen apoyándolos". La promesa hecha entre cervezas en la barra del bar corre como la pólvora por el barrio, especialmente entre las familias de los militares allí destinados. Eso hará que el joven Chickie, un inmaduro que ha sido incapaz de culminar nada de lo que se ha propuesto hasta ahora, termine por enrolarse gracias a su trabajo en un barco con destino a Vietnam.

Yo me encargo de la cerveza, que este fin de semana estrena Apple TV+, está basada en una increíble historia real contada en The greatest beer run ever. El encargado de llevarla al cine es el interesante Peter Farrelly, un director que empezó con grandes comedias que han quedado en el recuerdo de todos como Dos tontos muy tontos o Algo pasa con Mary y que en 2019 ganó el Oscar a Mejor Película por Green Book, un film en el que hablaba de racismo.

Fotograma de 'Yo me encargo de la cerveza'.

En esta ocasión aunque la premisa pueda parecer una comedia, que en parte lo es, Farrelly habla de cosas muy serias como el control del relato político en acontecimientos importantes como una guerra. El encargado de interpretar a Chickie Donohue es Zac Efron, el eterno chico Disney de High School Musical que posteriormente pasó a la comedia y que ahora intenta labrarse una carrera sólida. Un Zac Efron por fin adulto lejos de la imagen de gamberro musculado y rompecorazones.

Junto a Zac Efron podemos ver en Yo me encargo de la cerveza en pequeños papeles a Bill Murray, como un veterano de la Segunda Guerra Mundial que le advierte de que la guerra no es un espectáculo, y Russell Crowe, un corresponsal de guerra obsesionado con contar la verdad que el Gobierno de EEUU intentaba ocultar, "la verdad no hace daño, la mentira y la tergiversación, sí".

Russell Crowe en 'Yo me encargo de la cerveza'.

Una vez en la guerra real iremos viendo una evolución en el viaje de Chickie Donohue marcado por la amistad, la lealtad y el sacrificio, "la cerveza es solo un gesto, un intento de demostrarles que todavía hay en casa gente a los que les importan". Es cierto que tras un buen arranque la película sufre un valle que empieza a remontar conforme Chickie Donohue se va adentrando en la guerra.

Fotograma de 'Yo me encargo de la cerveza'.

Parte de la culpa la tiene seguramente que Yo me encargo de la cerveza está a medio camino de la comedia y el drama sin llegar a despuntar en ninguno. Ni hay una carcajada que te deja sin aliento ni una escena que te haga soltar una lagrimita. Sin embargo, funciona, es entretenida y te mantiene atento para saber cómo termina el viaje de Chickie Donohue, si es que el pobre inconsciente lo consigue terminar.

Otros estrenos en plataformas

Blonde – Netflix

Adaptación de las memorias de Marilyn Monroe imaginadas por la escritora Joyce Carol Oates, reinterpretación de la vida de una de las grandes leyendas de Hollywood: Marilyn Monroe. Una narración de cinco partes correspondientes a las etapas de la vida de Monroe, retrata la circunstancias miserables de la educación de Norma Jeane, el daño infligido por una madre psicótica y la ausencia de un padre, desconocido y perpetuamente anhelado por ella, y la desolación y traición sufridas después de pasar cuatro años en un orfanato y más tarde en una casa de acogida.

Revisa el empedrado camino que tuvo que recorrer la joven Monroe para alcanzar el estrellato, que no está exento de favores sexuales a los jefes de los estudios que la hacían creer que era una joven estúpida y sin talento mientras sacaban millones a su costa. Revive los tres matrimonios de Monroe transmitiendo esa necesidad insaciable de seguridad y amor. De manera notable, captura su voz entrecortada, el pequeño tartamudeo y la personalidad casi esquizoide que produjo su voluble comportamiento

Blonde difumina la frontera entre hechos y ficción para explorar el abismo cada vez mayor entre su vida privada y la pública. Andrew Dominik es el guionista y director de esta película, protagonizada por Ana de Armas y en la que también participan Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

El retorno de las brujas 2 – Disney+

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, y buscan venganza. Ahora depende de tres estudiantes de instituto impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estragos en Salem antes del amanecer de la víspera de Todos los Santos.

Unas jóvenes tratan de hacer magia y accidentalmente algo sale mal. Por equivocación traen de vuelta a las hermanas Sanderson a la Salem actual. Las tres amigas deberán descubrir la forma de devolver a las brujas a su lugar de origen y evitar que hagan estragos en su época.

El exorcismo de mi mejor amiga – Prime Video

Abby y Gretchen son dos amigas inseparables cuya relación es puesta a prueba después de una fatídica noche que todo lo cambia. Tras el suceso, Gretchen empieza a actuar de manera muy extraña y Abby cada vez está más convencida de que su mejor amiga ha sido poseída por un demonio. Con la ayuda del exorcista del centro comercial, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby está decidida a obligar al demonio a volver a los pozos del infierno, eso si no acaba antes con la vida de su mejor amiga.

Entergalactic – Netflix

Entergalactic nos presenta a Kid Cudi, un rapero, escritor y protagonista de esta serie en la que basa su nuevo álbum de estudio que lleva el mismo título. El álbum que está a punto de ver la luz cuenta la historia de un joven que se aventura en un viaje lleno de emociones para descubrir el amor.

El niño detrás de la puerta – Movistar Plus+

David Charbonier y Justin Powell dirigen y coescriben este thriller escalofriante en el que se muestra el secuestro infantil desde la óptica de dos niños, encerrados en una casa en mitad del campo, y sus intentos por salir de allí juntos. Dos jóvenes indefensos cuyas posibilidades de escapar se ven muy reducidas desde un principio.

La película se desarrolla en un único escenario, una lúgubre casa en el medio del campo llena de pasillos laberínticos, secretos y sorpresas, que generan una atmósfera tremendamente claustrofóbica. El porqué del secuestro de los niños pasa a un segundo lugar, cuando la desesperación por salir de la casa se acrecienta, y todo en su huida se empieza a complicar.