La empresa de hombres que limpian casas de mujeres y les dan orgasmos, si quieren

Un joven musculado y guapo llama a la puerta de una mujer de mediana edad y comienza a hacerle un baile sexy mientras se quita la ropa. La mujer, espantada por que la vean los vecinos ya que está casada, le hace entrar en casa para saber qué está pasando. Sus amigas le han regalado un stripper que le explica que le puede pedir lo que quiera durante las próximas dos horas. La mujer, Gina (Sally Phillips), está tan cansada que le pide que le limpie la casa.

El joven, tras salir de su asombro, comienza a limpiar sin camiseta, algo que excita a Gina cuyo matrimonio no pasa por el mejor momento donde la pasión se perdió años atrás. Tras ser despedida al día siguiente de su trabajo en el que se encargaba de auditar empresas en crisis financiera, decide comprar la última que estaba auditando, una de mudanzas en la que casualmente trabaja el stripper (Alexander England). La idea es convertir la empresa de mudanzas en una en la que los mozos vayan a las casas de las clientas a limpiar, y si ellas lo piden darles un orgasmo.

Este es el argumento de Cómo satisfacer a una mujer, una película que este fin de semana estrena Movistar Plus+ y que está basada en parte en una historia real. La directora australiana Renée Webster encontró la inspiración en un negocio real de las mismas características que existe en Australia. Un negocio que dirigen dos mujeres.

A Webster al descubrir este negocio se le acumularon las preguntas, "¿quiénes son sus clientes?, ¿quiénes son estas mujeres que optan por pagar por una experiencia sexual?". La directora explica que las respuestas que encontró "fueron muy diferentes a lo que esperaba". Es así cómo empezó a desarrollar el guión de Cómo satisfacer a una mujer.

Cómo satisfacer a una mujer es una divertida comedia dramática en la que vemos a una mujer de mediana edad que decide tomar las riendas de su vida. Película en la que vemos a la efectiva Sally Phillips, muy conocida por la serie Miranda, de la BBC, o por interpretar a la amiga de Bridget Jones. La película tiene más de los hombres ‘normales’ de The Full Monty que de los esculturales como Channing Tatum en Magic Mike, aunque realmente la misión de los protagonistas tenga más que ver con la segunda que con la primera.

Otros estrenos en plataformas

Nitram – Plataformas varias

Justin Kurzel (Macbeth) es el director de este thriller psicológico que se adentra en la mente del asesino Martyn Bryant, que en abril de 1996 asesinó a 35 personas e hirió a otras 23 en Port Arthur, convirtiendo esta masacre en uno de los tiroteos más cruentos en la historia de Australia. El encargado de dar vida a Bryant es Caleb Landry Jones (Déjame salir), cuya interpretación le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 2021.

Kurzel se adentra en la película en la psique de Nitram -apodo con que todo el barrio conoce a Bryant-, un muchacho con discapacidad cognitiva, solitario, ignorado, irascible y huraño que un día conoce a Helen Harvey, una mujer que vive sola con sus animales y con la que Nitram construye una vida al margen de todo. Sin embargo, cuando esta desaparece trágicamente, la cólera y la soledad vuelven a apoderarse del joven, lo que provoca en Nitram un descenso a los infiernos.

Numerosos familiares y víctimas de la masacre pidieron que el proyecto se abandonase por el impacto que pudiese generar entre los afectados. Como consecuencia de ello, el filme tan solo se exhibió en dos salas en Tasmania (Australia).

Despidiendo a Yang – Prime Video

Cuando su querido androide llamado Yang, al que consideran un miembro más de su familia, se estropea inesperadamente, Jake (Colin Farrell) busca una manera de repararlo. En el proceso, Jake descubre la vida que ha ido pasando frente a él, reconectándose con su esposa (Jodie Turner-Smith) y su hija (Haley Lu Richardson).

Navidades en la granja – Movistar Plus+

Christopher Weekes dirige esta comedia romántica llena de enredos y amor en la que todo es posible. La cinta, ambientada en Australia durante la época navideña, sigue la historia de Emmy, una escritora que, basándose en los diarios de su madre, ha conseguido convertir su último libro en un auténtico éxito. Una editorial le acaba de ofrecer un contrato millonario, pero antes la editora jefa y su hijo quieren conocer de primera mano cómo es la vida de la que Emmy habla en su libro. Pero hay un problema: esta vida no existe. Emmy no es más que una neoyorquina cualquiera que tendrá que aparentar, con la ayuda de su primo y del marido de este, una vida que no es la suya. ¿Cuánto puede durar esta farsa?

Catherine Called Birdy – Prime Video

En el pueblo medieval inglés de Stonebridge, Lady Catherine (conocida como Birdy) es la hija de los nobles Lord Rollo y Lady Aislinn. Vive en la Mansión Stonebridge, una casa que, al igual que la familia, está en decadencia. Con una economía precaria, aunque muy codioso, Rollo ve en su hija la solución para salir de la bancarrota casándola con un hombre rico a cambio de dinero y tierras. Pero Birdy es enérgica, inteligente y aventurera, y está dispuesta a rechazar a cualquier pretendiente de maneras cada vez más inverosímiles. Su imaginación, su rebeldía y su profunda creencia en su propio derecho a la independencia la llevan a chocar con sus padres. Cuando llega el pretendiente más malvado de todos, los padres de Birdy deberán superar la máxima prueba de amor hacia su hija.