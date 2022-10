Disney revisiona a Shakespeare, a Romeo le da igual Julieta o su prima

¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Lo único es que quién lo dice no es Julieta sino su prima Rosalina. Así empieza la revisión de Romeo y Julieta de Shakespeare que acaba de estrenar este fin de semana Disney+ con el título precisamente de la prima, Rosalina. En esa famosa escena del balcón que empieza en verso rápidamente da lugar a un vocabulario actual ya que la protagonista pregunta al eterno enamorado que por qué habla así.

Fotograma de 'Rosalina'.

Los dos se aman mutuamente mientras el padre de Rosalina (Kaitlyn Dever) intenta a toda costa cerrarle un matrimonio concertado con hombres mayores. Debido a una de esas citas que le cierra el padre a Rosalina hace que no pueda asistir a una fiesta de disfraces donde tenía que encontrarse con Romeo (Kyle Allen). Allí éste se conocerá a Julieta (Isabela Merced), y todo el amor que sentía hacía 5 minutos ahora cambian como una veleta. Cierto es que ésta cita de Rosalina no es con un vejestorio sino con un joven atractivo recién llegado de la guerra.

Fotograma de 'Rosalina'.

No es el único aspecto negativo con el que Disney y la directora Karen Maine nos pintan a este Romeo del siglo XXI, sino que además es un machista, "tú te quedarás limpiando en casa". Las chicas por supuesto son tan modernas y están tan empoderadas que se revuelven.

Desde ese momento el único propósito de Rosalina será frustrar el romance prohibido entre Romeo y Julieta, entre un montesco y una capuleto (al menos esto sí lo han respetado). Una nueva versión de Romeo y Julieta totalmente prescindible, más dirigida a adolescentes que otra cosa. Rosalina intentar buscar el humor adaptando el vocabulario y las normas sociales al siglo XXI.

Fotograma de 'Rosalina'.

Los 15 primeros minutos pueden tener hasta gracia pero terminan cansando hasta en la escena post créditos en la que los personajes hablan de que su comida favorita es la pizza o que son intolerantes a la lactosa. Mención aparte es la música empleada o "la carrera universitaria" de la asistenta de Rosalina.

El guión de Rosalina corre a cargo de Scott Neustadter y Michael H. Weber (guionistas de historias románticas como Bajo la misma estrella o títulos como The Disaster Artist). La historia se basa en la novela When You Were Mine de Rebecca Serle.

