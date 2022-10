Angulo: "Me duele que Penélope y Bardem no tengan la generosidad de homenajear a quien les hizo grandes, Bigas Luna"

Este fin de semana ha dado comienzo la 67ª edición Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) en la que se podrá ver 273 películas, de las que 184 son largometrajes y 89 cortos. Películas de hasta 18 nacionalidades diferentes. Javier Angulo, el director de la Seminci, explicaba a Es Cine que "la programación de cine en competición de este año es de la que estoy más contento en los últimos 15 años, vamos desde que llegué".

Pero la Seminci es mucho más que cine, hay homenajes, exposiciones, retrospectivas... Uno de los homenajes "obligados" para Javier Angulo es a Bigas Luna a través de una exposición dedicada a una de sus películas más icónicas, Jamón, jamón, con motivo del 30 aniversario "de este exitazo del cine español". Un homenaje a Bigas Luna que es doble, explica a esRadio. Por un lado mediante "una gran exposición en una iglesia desacralizada de Valladolid a lo que fue Jamón Jamón con todos los objetos de la película, desde los testículos del toro, al vestido rojo de Penélope, el calzoncillo de Sansón de Javier, fotos inéditas, guiones, contratos..."

Exposición 'Jamón, jamón'.

Una colección que "nos recuerdan uno de los dos grandes grandes éxitos del año 92, como fue Jamón, jamón junto a Belle Époque". Precisamente el productor de esas dos películas, Vicente Gómez, estará presente en Valladolid para recoger una Espiga de Oro de Honor. Quienes no estarán serán Javier Bardem y Penélope Cruz pese "a que lo hemos intentado, incluso se puede decir que llevamos años detrás".

Javier Angulo cree que "debe ser que Javier y Penélope no consideran que Valladolid valga la pena". Y lo dice a esRadio realmente "apenado" porque "les conozco desde hace muchísimos años y me duele que no hayan tenido la generosidad de hacer un homenaje a quien les hizo grandes".

Exposición 'Jamón, jamón'.

Hay que recordar que la primera película en cine de Javier Bardem fue Las edades de Lulú, de Bigas Luna precisamente. En el caso de Penélope Jamón, jamón fue su primera película. Ambos recibieron su primera nominación a los Premios Goya por sus papeles de Silvia y Raúl en Jamón, jamón. Al director de la Seminci le duele las ausencias especialmente ya que la exposición "la promueve Celia Orós, la viuda de Bigas Luna, en fin, no quiero hablar más del tema porque me duele". El homenaje a Bigas Luna se completa con la reedición del libro que el propio Javier Angulo publicó en 2006 , El poderoso influjo de Jamón, jamón, sobre todo lo que ocurrió en el rodaje.

En el caso de Javier Bardem es todavía si cabe más llamativa su ausencia ya que la Seminci homenajea también este año a su tío Juan Antonio Bardem por su centenario. "Hemos hecho una retrospectiva en la que le ponemos junto a Pasolini, dos directores con un mismo origen y una misma ideología pero con caminos muy distintos", explica Angulo.

Otro centenario que la Seminci no quiere olvidar es el de José Luis López Vázquez a través del documental que ha hecho su hijo, José Luis López Magerus, sobre él titulado José Luis López Vázquez: ¡Qué disparate! en un año donde la comedia tiene un papel muy importante con Espigas de Oro de Honor como las de Fernando Colomo y Antonio Resines.

Apuesta por el cine de calidad

Javier Angulo está muy orgulloso de la programación de la Seminci y expone un dato para explicarlo: "8 de las películas de la Sección Oficial van a representar a sus países buscando el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa". A las que se suma la película que ganó el año pasado en la Seminci, The Last Film Show, que va a representar a India". Otro dato que Angulo muestra con orgullo es el hecho de que "la mitad de la programación sean primeras y segundas películas, es lo que define un poco lo que es el cine en la SEMINCI, grandes figuras como Park Chan-wook o Paul Schrader junto a hombres y mujeres con mucho talento que se estrenan en Seminci".

Entre las apuestas de Angulo siempre ha estado apoyar al cine español, "una de las señas de identidad de los últimos años es que la película encargada de inaugurar la Seminci sea una película española". Este año corresponde a No mires a los ojos, de Félix Viscarret, con Paco León y Leonor Watling como protagonistas. "Llegué con el deseo de que el cine español tuviera la presencia que se merece en el Festival de Valladolid, siempre digo en broma que si Rebordinos (director del Festival de San Sebastián) nos lo permite porque ellos tiran las redes y a ver quién se niega".