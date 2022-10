Permítanme el egoísmo de empezar esta entrada con cierta experiencia personal. Durante unas vacaciones pasadas -y breves, no se crean- en Nueva York, un servidor, acostumbrado a acudir a las salas de cine de centro comercial y últimamente a los aburridos pases de prensa en Madrid, tuvo la oportunidad de ver La huérfana, la anterior cinta del catalán Jaume Collet Serra, en un cine cerca de la Quinta Avenida. Era el año 2009 y el asunto del streaming todavía estaba en pañales, y yo no quería esperar a ver la película en España.

El público juvenil y afroamericano congregado en la sala, habituado a hablar en alto o prestar más atención a sus teléfonos móviles que a la película -es decir, exactamente igual que los españoles-, no tuvo más remedio que fijar sus ojos en la cinta de Collet Serra, un thriller de ribetes terroríficos bastante bien confeccionada y que, sin ser ninguna maravilla, destacaba por tener más humor negro que golpes de efectos sangrientos.

Con todo esto quiero decir que Collet Serra, nacido en Barcelona hace 48 años y afincado en Hollywood desde los noventa, puede presumir de saber entretener a su audiencia ya desde el comienzo. Asociado con el mega productor Joel Silver, responsable de taquillazos como Matrix o Jungla de Cristal, ha presentado bajo su ala tres largometrajes, la olvidada La casa de cera, la reivindicable La huérfana y ahora Sin identidad, que se estrena esta semana en España. La película, protagonizada por Liam Neeson, ha permitido a Collet-Serra convertirse en el primer director español que logra la primera posición en el Box Office norteamericano. Fue la primera de una serie de asociaciones del autor con Neeson, que ha visto cómo la última etapa de su carrera se reavivaba con sus intervenciones en el género.

Las primeras cintas de terror del catalán tienen en común estar producidas bajo el sello Dark Castle, una subdivisión de la empresa del propio Silver dedicada, al menos en su inicio, a cintas de género y de temática terrorífica. Ya no opera tanto y se la echa de menos. Sin identidad, que inauguró esa segunda etapa hacia el Blockbuster que ahora culmina con Black Adam, fue un correcto thriller ambientado en Alemania que mezcla con habilidad suspense, acción, espionaje y ciertos toques hitchcockianos de lo más clásicos. Collet Serra consigue hacer compatible en él toques psicológicos con el gran espectáculo hollywoodiense sin salirse de los cánones del género. En fin, una fórmula casi imposible de concebir fuera de los parámetros de la industria norteamericana.

Pero no para Collet Serra, nacido en Sant Iscle de Vallalta, que siempre soñó con dirigir allí. Verdadero fanático de filmes como Jungla de Cristal, no por casualidad producida por Joel Silver, no cabía duda al respecto. Tras comprobar que en España, tras estudiar la especialidad, poco más había que hacer salvo hacerse con un puesto en la televisión autonómica de turno, se decidió a dar el salto definitivo.

Por eso en 1992 viajó a Los Angeles con la intención de establecerse profesionalmente. Su debut en el largometraje no llegó hasta 2005, con la cinta de terror La Casa de Cera. Entre tanto, Collet-Serra forjó su carrera en el vídeo musical y la publicidad. La película, que a pesar de su mediocridad brilla por un excelente diseño de producción y algunos detalles verdaderamente siniestros, se hizo más famosa por estar co protagonizada por Paris Hilton que por otra cosa.

Tras el traspiés comercial de Goool 2!, su carrera no ha hecho más que ascender. Con La Huérfana (2009) Collet Serra logró garantizarse un futuro inmediato de lo más prometedor que la presente Sin identidad no hizo más que confirmar.

Los resultados están a la vista. Tras el éxito la película protagonizada por Liam Neeson, colaboró más veces con el actor hasta convertirse en una suerte de fetiche: las mejores son Una noche para sobrevivir y Non Stop, pero también está El Pasajero, donde los giros inesperados ocurren en el intención de un tren. Collet-Serra se reservaba, sin embargo, un nuevo intento en el cine de terror facturando la que para muchos de nosotros es su mejor trabajo: Infierno Azul, un thriller que mezcla suspense, efectos especiales y una narración muy movida en el que un tiburón blanco no da tregua a la surfista que interpreta Blake Lively. La película es, como dirían los cursis, la mejor versión de lo que puede ser un film de estas características.

El tercer gran salgo cuantitativo del director iba a llegar con Jungle Cruise, una película que adaptaba una atracción recreativa de los parques Disney y que pretendía generar una nueva franquicia como la de Piratas del Caribe. La película lo hizo bien en la taquilla pero tuvo la mala suerte de caer en medio de la pandemia y sus coletazos finales, de modo que -junto a su inmediata promoción en Disney+, porque los tiempos ya habían cambiado- no generó todo lo que debía. Pero lo importante fue la asociación de Collet-Serra con Dwayne Johnson, que le seleccionaría para su próxima película y capricho personal, Black Adam.

El antaño apodado The Rock quería una película de superhéroes y, tras quince años dando tumbos por la dirección de Warner Bros, estudio que ha cambiado de dirección varias veces en el último lustro, se ha conseguido materializar con un estreno mundial de 140 millones de dólares (67 de ellos en EEUU). Un éxito que garantiza la continuidad del personaje en próximas secuelas y que confirma a Collet-Serra como ese nuevo artesano favorito del entretenimiento USA.

Por eso, probablemente, el director no tiene demasiada intención de dirigir en España, por mucho que se siga sintiendo español y catalán al cien por cien. Collet-Serra está justo donde quiere estar.