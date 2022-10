El perturbador juego de unos adolescentes, ofrendar desde la virginidad a vídeos sexuales

El profesor del colegio de un pequeño pueblo de Dinamarca reparte entre sus alumnos de octavo curso un cuestionario sobre sus preferencias en la vida para que el psicólogo del centro les haga un perfil del camino que deben seguir. Uno de los alumnos se levanta y se rebela, cree que ese cuestionario representa "la entrada en el sistema" que parece detestar.

Tras abandonar la clase se sube a un árbol y amenaza con no volver a bajar. Sus compañeros no sólo tratan en vano de convencerle, sino que les termina trasladando su propia crisis existencial, ¿tiene sentido la vida? ¿qué es lo verdaderamente importante? Así arranca Nada (Intet), película danesa proyectada este lunes en la SEMINCI de Valladolid.

Fotograma de 'Nada'.

Entre todos los compañeros deciden reunir el objeto que a cada uno realmente le importe para hacer una especie de ofrenda y tratar así de que Pierre Anthon, el alumno encaramado en un árbol, por fin baje del mismo. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que las cosas que han llevado realmente no son importantes, son meros objetos. Uno de los adolescentes pide a Agnes, una joven que sueña con ser diseñadora, sus sandalias favoritas.

Aunque a priori parezca un objeto más, para Agnes representa el futuro que quiere. La joven accede pero inicia un juego perverso, ahora será ella la que pida a otro lo que considere realmente importante en su vida, y así sucesivamente hasta completar el grupo. Lo que empieza por unas sandalias termina en cosas bastantes serias como la virginidad de una de las chicas del grupo. Con cada exigencia va aumentando el rencor y ánimo de ofender, más que de ofrendar, a otro compañero.

Fotograma de 'Nada'.

La directora danesa Trine Piil Christensen y el norteamericano Seamus McNally son los encargados adaptar el best seller homónimo de la autora danesa Janne Teller, publicado en más de 30 países y con más de 1,5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Es una historia realmente perturbadora de cómo unos jóvenes están dispuestos a destruirse psicológicamente sin pensar que la represalia vendrá después.

Fotograma de 'Nada'.

Una de las cosas que más impactan de Nada (Intet) es que no muestra expresamente las escenas más duras, sino que sólo lo intuimos o lo oímos de fondo mientras la cámara muestra la reacción de los compañeros. La directora danesa Trine Piil Christensen durante su visita a la SEMINCI ha explicado a Es Cine que "no es necesario mostrar cómo Sofie pierde la virginidad, desde el punto de vista dramático dejarlo abierto a la interpretación de cada persona, no es necesario dárselo todo masticado".

Nada (Intet) como bien define su directora no es una película violenta aunque contenga mucha de ella, sin embargo "se trata de una violencia que hace referencia a las emociones".

Contracorriente Films estrenará Nada en las salas de toda España en 2023.