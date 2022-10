Amaia Salamanca sobre la "bendición" de Pérez-Reverte: "Te afecta por mucho que intentes"

Amaia Salamanca acudió a los estudios de Es la mañana de Federico y esRadio para presentar La piel del tambor, la adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte que ya se ha estrenado en las pantallas de cine de España. Una película que se ha ganado la simpatía del autor y que, en conversación con Federico Jiménez Losantos, Ayanta Barilli e Isabel González, la actriz defendió a capa y espada.

Lo hizo por ser su "primer proyecto en inglés" y toda una "superproducción" de reparto internacional, algo que sin duda "complica un poco más" su labor de actriz. Amaia Salamanca tuvo que trabajar "con una coach las secuencias", pero de cuyo resultado se siente "feliz".

El rodar en inglés ha requerido que se la doble para la versión en castellano. Y ella no se ha doblado a sí misma, sino que ha recurrido a una actriz de doblaje. "No tengo ni idea de quién me dobla", dijo, pero defendió esa "industria que lo hace estupendamente. Yo tenía claro que no podía doblarme a mí misma, habría sido un salto con los dobladores profesionales".

Su papel es el de Macarena Bruner, que acompaña al protagonista interpretado por el actor Richard Armitage, "un investigador que viene del Vaticano a una iglesia que se va a demoler y en la que suceden muertes extrañas. Él tiene la parte de acción, es un cura que parece 007", explicó Amaia Salamanca en esRadio.

Tanto en el libro como en la película se ve algo poco habitual al imaginarse el Vaticano, y es "esa parte tecnológica que nunca te hubieras esperado. Realmente tiene que haber mucha seguridad en algo como el Vaticano", se contó en Es la mañana de Federico. Jiménez Losantos añadió al respecto que "hay cosas del Vaticano que mejor no publicarlas y mejor no saberlas".

Reverte opina de ‘La piel del tambor’

Una de las cosas destacables de La piel del tambor es que ha satisfecho al autor de la novela, el habitualmente exigente Arturo Pérez Reverte. "Es bastante fiel al libro", opinó la actriz, contenta de que haya "dado su bendición". "Por mucho que intentes que no te afecte, porque no puedes estar pensando que guste o no y tienes que crear el personaje y darle vida. Pero después de todo esto (él no estuvo en el rodaje pero vio la película) se manifestó y dio buenas palabras", dijo Amaia Salamanca.

Su próximo proyecto empieza ya mismo, un thriller de terror psicológico que le "apetece" porque hasta ahora no ha hecho nada parecido. La actriz, que estudió Administración de Empresas y Derecho, cuyos estudios compaginó con el rodaje de Sin tetas no hay paraíso, estuvo contenta de rodar La piel del tambor en Sevilla, donde tiene "familia y amigos" y que, además, sale "espectacular, muy bonita".