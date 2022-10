Jim Sheridan: "Creo que los actores españoles no están tan malcriados como los americanos"

La SEMINCI ha decidido premiar con la Espiga de Oro de Honor este año a uno de los directores irlandeses más conocidos, Jim Sheridan. El cineasta se hizo mundialmente conocido por dirigir En el nombre del padre. Para los micrófonos de Es Cine en esRadio reflexionaba sobre su carrera, plagada de reconocimiento tanto por la crítica como por el público. "Es un honor tener este éxito, he sido muy afortunado en las primeras cuatro películas que fueron un gran éxito internacional".

No obstante reconoce que "también hice algunas películas que no tuvieron tanto éxito, pero en general he sido muy afortunado". Sobre con qué película de su filmografía se queda elige sin dudar ni un segundo En el nombre del padre, drama basado en hechos reales sobre cómo un joven irlandés (Daniel Day-Lewis) es acusado erróneamente de pertenecer a la banda terrorista del IRA. La trama se centra en la lucha por la verdad que emprenden su padre (Pete Postlethwaite) y su abogada (Emma Thompson). "Me gusta mucho", asegura Sheridan a esRadio, "si preguntas a alguien a nivel de Irlanda quizás conozcan más Mi pie izquierdo, porque fue la primera película irlandesa que llegó a los Oscar, pero internacionalmente creo que En el nombre del padre fue un éxito comercial tan grande que todo el mundo se acuerda de ella".

Muchos de sus personajes, ya sea en las mencionadas En el nombre del padre o Mi pie izquierdo pero también en otras como En América, tienen un lado positivo por muy mal que lo estén pasando. Jim Sheridan revela a Es Cine el motivo, "tengo mucha facilidad con historias sobre gente que está acusada erróneamente porque la madre de mi madre murió cuando ella nació y le acusaron de haberla matado en su nacimiento". Una historia familiar así hizo que "esa idea se me quedara como clavada en la cabeza, lo de que alguien pueda estar acusado erróneamente".

Sergio Pérez entrevista a JIm Sheridan.

Es por ese motivo que "siempre intento buscar algo positivo" porque "creo que no tiene sentido hacer películas que presentan problemas oscuros sin solución". De esta forma, "en En el nombre del padre no es solamente la idea de la injusticia que existió sino que la gente acusada injustamente siguió con esa idea de la no violencia dentro de sus almas y entonces el padre no violento fue el héroe de la historia".

Los actores "malcriados"

En la misma semana en la que hemos contado desde la SEMINCI lo molesto que está Javier Angulo, director del festival, con Penélope Cruz y Javier Bardem por no haber venido a Valladolid a inaugurar una exposición sobre el director que los descubrió o lanzó a la fama, Bigas Luna, salen sus nombres a relucir durante nuestra conversación con Jim Sheridan.

El director irlandés asegura que "me gustaría trabajar con Javier Bardem y Penélope Cruz, creo que son actores asombrosos y España tiene mucha suerte de tener unos actores tan destacados". Sheridan asegura que "en el mundo del cine nos malcrían, nos hacemos ricos si tenemos éxito y la gente nos intenta satisfacer todas nuestras necesidades y es difícil ser realista y mantener los pies en el suelo". En opinión de Sheridan "los actores españoles no están tan malcriados tanto como los americanos".

El cine ha muerto

En cuanto al futuro del cine, en un momento en el que muchas películas se estrenan directamente en plataformas, asegura que "a veces pienso que desde lo digital el cine ha terminado, se ha muerto con lo digital y creo que la magia en cierto sentido se ha perdido".

Una de las razones es por que "la gente entiende que todos son píxeles en una superficie, que no es tan realista como solía ser, películas de hombres voladores que pueden saltar de un edificio a otro y levantar coches". Y es algo que "tiene sentido porque es un mundo artificial, si puedes hacer cualquier cosa por qué no lo vas a hacer".

El problema que ve Jim Sheridan es que "la gente ha perdido la necesidad de ver el cine normal, la vida normal, porque no estás volando". El espectador "ha pagado para ver algo extraordinario". Pero como todo, el director irlandés cree que este sistema también pasará porque "la gente se va a cansar". La duda que le queda es "si el cine antiguo va a volver, no lo sé".