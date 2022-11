El demencial juicio que busca justificar que una madre haya matado a su hija

"¿Sabe usted por qué mató a su hija?" "No lo sé, espero que en este proceso me lo digan". Esa es la primera pregunta que le hace la jueza a Laurence Coly - y la respuesta de ésta -, acusada de haber matado a su hija de tan sólo 15 meses. Saint-Omer es una película basada en un caso real ocurrido en Francia en 2016 cuando una mujer de origen senegalés mató a su bebé.

La cineasta francesa de origen senegalés Alice Diop nos relata en Saint-Omer el juicio en donde en todo momento buscan el motivo de tan atroz crimen. La acusada reconoce los hechos pero no su responsabilidad ya que, entre otras excusas, se escuda incluso en la brujería. Desde la primera escena de la película el espectador entiende que cuando lleguemos a la sala del tribunal lo de menos será el asesinato de la niña, el foco estará puesto en los motivos que lo explicarían.

Saint-Omer, presentada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla tras haber ganado el León de Plata de la Mostra de Venecia, comienza con la profesora Rama dando una clase mientras proyecta imágenes de mujeres rapadas en Francia durante la Liberación por haberse acostado con soldados alemanes. Mujeres víctimas del tiempo que les tocó vivir. Y así saltamos al juicio al que Rama asiste para preparar su nuevo libro titulado Medea náufraga, de hecho llegamos incluso a ver una escena de la película de Passolini.

Rama en un fotograma de la película.

En el juicio asistiremos atónitos a cómo se intenta buscar la explicación de que esta mujer joven haya matado a su bebé. Las primeras preguntas de la jueza van encaminadas a averiguar cómo fue la infancia de la acusada, especialmente su relación con su madre, como si eso explicara que cometiera un crimen así. La directora intenta hacer en Saint-Omer una reflexión sobre la maternidad a través de la relación de la acusada con su madre y el paralelismo que guarda con la de la profesora, también de origen senegalés, con la suya. Por si fuera poco Rama está embarazada y tendrá su particular crisis al recordar su infancia.

Rama con la madre de la acusada en un fotograma de Saint-Omer.

La directora usa a modo de respiro de las escenas tensas del juicio la historia de la profesora y su progenitora, pero está tan poco profundizada esa trama que si hubiera suprimido todas esas escenas, que no aportan absolutamente nada, el espectador lo agradecería porque el metraje de Saint-Omer bajaría considerablemente. Su duración es de 126 minutos, es decir, más de dos horas. De hecho si eliminase el personaje y la trama de Rama la película tampoco sufriría.

Tras averiguar cómo fue la infancia de la acusada, las preguntas se centran ahora en por qué dejó Senegal y fue a Francia, cómo se quedó desvalida al cortarle su padre el suministro de dinero y cómo buscó refugio en casa de un hombre mayor del que terminaría quedándose embarazada. Hombre al que tocará declarar y que será interrogado sobre cómo trataba a la acusada, buscando así el justificante.

Lo más rocambolesco nos espera con el alegato final de la abogada defensora que se lo dice directamente al espectador rompiendo la cuarta pared. Raíces africanas, brujería, relaciones místicas... todo vale para asegurar que la acusada no quería matar a su hija, sino que lo hizo casi para protegerla y lo que debería esperarle no es la cárcel sino tratamiento mental. Lágrimas de mujeres en el jurado, en el público y de la propia jueza, no cuando relatan el asesinato, sino los motivos que le llevaron a realizarlo. Demencial.

La proyección de la película ha coincidido en el tiempo con el asesinato de la pequeña Olivia en Gijón a manos de su madre hace unos días. Asesinato al que algunos rápidamente buscaron también una justificación llegando incluso a hablar de "suicidio ampliado".

Saint-Omer es la primera película de ficción de la documentalista Alice Diop y será la representante de Francia en los Oscar. En España será estrenada próximamente.