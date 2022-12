Crítica: 'El Menú', con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes

El Menú es una de esas películas que conviene degustar sin demasiado información sobre la mesa. Sí puede afirmarse sin temor que la película del británico Mark Mylod, creador de la serie de televisión Succession, es un válido intento (a veces brillante, a veces un tanto convencional) de refrescar la experiencia, o el menú(perdón por el chiste) del espectador cinematográfico que todavía gusta de acudir a las salas de cine. El Menú es un thriller en clave de comedia negra con un reparto atractivo y rivetes de otros subgéneros, que esta vez sí nos dejaremos en el tintero para no caer en spoilers, que pese a pecar de poco atrevido en alguno de sus postulados, acierta en términos generales a mantener entretenido al espectador sin descuidar un mensaje un tanto manido pero pertinente.

Otra cosa es que Adam McKay, productor de El Menú como también de la citada Succession (y director de filmes críticos contra el sistema como La gran apuesta, El vicio del poder y No mires arriba), demuestre de nuevo ser uno de los grandes demagogos de nuestros días. La película, no obstante, retiene el talento de McKay y su colaborador Will Ferrell para el humor afilado e hiriente, así como su voluntad sana de contar "algo", y eso es suficiente la mayor parte del camino. Solo cuando la película debe transformarse en otra clase de show por necesidades del guion la dirección de Mylod parece quedarse corta en ciertos vericuetos, pero el filme sigue teniendo un buen reparto para sostener su estructura.

En El Menú se cuenta la experiencia de un grupo de comensales de uno de los chefs más prestigiosos del mundo. El grupo, en el que se encuentra la pareja de amigos formada por Tyler (Nicholas Hoult) y Margot (Anya Taylor-Joy) viaja a una isla desierta y apartada donde se encuentra el restaurante del chef Slowik (Ralph Fiennes), que con su equipo ofrece al grupo una experiencia culinaria exclusiva. Pero naturalmente la jornada se empieza a torcer muy pronto: el chef tiene preparada una experiencia que efectivamente es verdaderamente única para sus clientes, pero no como ellos esperan...

Hay algo elusivo en El Menú que quizá solo capten los consumidores habituales de información en redes sociales y que señala uno, o varios, problemas culturales en esta sociedad de la información del mundo más o menos desarrollado. Mylod se chotea sanamente del postureo de foodies e instagramers (pero que resulta extensible a cinéfilos, lectores y cualquier otro área intelectual que imaginen: el arte, con mayúsculas), asi como la falta de verdad de una cultura que desprecia el oficio y la experiencia en beneficio de nuevas formas y larvadas de esnobismo basadas, como siempre, en la superioridad moral y el dinero. Y dispara con bala a la hora de manejar las emociones en esa sociedad que, a la vez, es profundamente emocional, pero más bien caprichosa.

Este concepto abstracto dispara El Menú a un nivel de funcionamiento -digamos intelectual- poco habitual, pero también tiene el inconveniente, intentando maquillar sus sorpresas argumentales, en resultar poco contundente en algunos de sus golpes de efecto. El fan de ciertos géneros podría quedarse con ganas de algo más de locura, algo más de fiesta, pero la película lo compensa gracias a su asumida modestia y, sobre todo, las carismáticas presencias de Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy, ambos absolutamente cautivadores (cada uno de sus cara a cara, desde el que tiene lugar en los baños hasta el del desenlace, resultan reveladores y extrañamente emotivos).

El Menú se estrena en cines españoles el 2 de diciembre.