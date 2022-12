Henry Cavill, despedido como Superman: "No es fácil, pero así es la vida"

James Gunn anunció que prepara para DC Studios una nueva película de Superman sin Henry Cavill como protagonista. El actor, que hace tan solo dos meses confirmó su regreso como Kal-El, ha tratado de explicar lo sucedido y se ha despedido del personaje al que ha dado vida durante nueve años.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Cavill confirmó lo que Gunn ya había adelantado en Twitter: no volverá a ponerse la capa del Hombre de Acero nunca más. A finales de octubre, tras su reaparición en la escena post-créditos de Black Adam junto a Dwayne Johnson, él mismo desveló un nuevo acuerdo con Warner Bros. para seguir siendo Superman.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes. No regresaré como Superman. Después de que el estudio me pidiera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", comienza Cavill que será sustituido por un actor más joven en el nuevo reinicio cinematográfico del legendario superhéroe de DC.

"El relevo generacional es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en este nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", continúa, aliviando así posibles tensiones.

Por otro lado, Cavill ha agradecido el cariño a todos los fans que se han mantenido junto a él durante su aventura como el superhéroe que inició bajo la batuta de Zack Snyder en el Hombre de Acero en 2013. "Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman sigue presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da siguen ahí!", reflexiona el actor.