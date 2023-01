El cineasta Michael Bay, a juicio por matar a una paloma durante un rodaje

Autoridades italianas responsabilizan a Michael Bay de la muerte de una paloma durante el rodaje en Roma de 6 en la sombra (6 Underground), película estrenada en 2019. Aunque el director niega los cargos, el incidente habría sido fotografiado por una persona anónima que se encontraba ese día en el set de rodaje.

Según informa The Wrap, la paloma murió atropellada por una plataforma con ruedas durante el rodaje de una escena en Roma en 2018. Bay, sin embargo, niega que esto ocurriera. "Soy un reconocido amante de los animales y activista. Ningún animal implicado en la producción resultó herido, ni en ninguna otra producción en la que haya trabajado en los últimos 30 años", declaró el cineasta.

Aunque Bay no manejaba la mencionada plataforma, figura como responsable del incidente por las autoridades italianas al ser el director de la película. La legislación italiana se muestra muy estricta con la protección de las aves silvestres, siendo ilegal lastimarlas, capturarlas o matarlas.

El responsable de títulos como La Roca, Armageddon, Dos policías rebeldes o la saga Transformers también asegura que, después de intentar desestimar en vano el caso en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de librarse de los cargos pagando una pequeña multa. Pero se negó, manteniéndose fiel a sus principios. "Me negué a hacerlo porque no me declaro culpable de haber hecho daño a un animal. Tenemos pruebas de vídeo claras, multitud de testigos y agentes de seguridad que nos eximen de estas acusaciones, cuya única prueba es una foto de paparazzi que ofrece una historia falsa", explica Bay, según recoge Europa Press. "Hay un proceso judicial en curso, así que no puedo entrar en detalles, pero confío en que nuestra versión prevalezca cuando llegue el día en los tribunales", añadió.