Las nominaciones a los Oscar llegaron un año más intentando resolver varios enigmas. El primero, y fundamental, es cómo contrarrestar el decreciente interés que causan los premios de la Academia de Hollywood. La segunda, cómo resolverían los Oscar (un año más) la tremenda dependencia de causas exógenas, perspectivas raciales y feministas y otras variadas causas para expiar conciencias que no han hecho sino contribuir al desastre de la gala un año sí, otro también. Otrra, más de cara a los titulares que la prensa tiene que presentar, si será el año de la reivindicación de Ana de Armas como estrella internacional (¿una nueva Penélope?) en EEUU y no solo pertenecía a la península ibérica.

Adórnese la receta de los lobbys de "alzar la voz" con el ya enconado conflicto entre streaming y salas comerciales (spoiler: los estudios están reculando en su apuesta por lo primero respecto a lo segundo, y lo hacen por dinero) y el resultado será el que adivinan: el show depende de otra bofetada de Will Smith para lograr una repercusión cultural más allá del consabido trending topic de la mañana.

Este año había un par de apuestas por la esperanza del espectáculo. El Top Gun: Maverick de Tom Cruise explotó algo más que la nostalgia y se erigió como una resurrección de ese modelo de blockbuster oscurecido por universos de superhéroes varios. Spielberg facturó una película gustó a muchos, pero no a todos, y que no obstante sufrió de una campaña de promoción más bien pobre por parte de su estudio (en España aún no la hemos visto…). Y una película indie que se erigió en el "sleeper" o éxito sorpresa de la década, la cargante para unos y maravillosa para otros Todo a la vez en todas partes, entremedias de otras opciones más o menos esperadas como The Whale y Almas en Pena deInisherin. En conjunto, resulta destacable el intento de la Academia de acercarse de nuevo al público y su dictamen en la taquilla, pese a las escasas 4 menciones a la todopoderosa secuela de Avatar.

Finalmente, y por no marear la perdiz, las nominaciones las presentaron los actores Riz Ahmed (nominado en 2021 por Sound of metal) y Allison Williams (ella en cartel en el film de terror M3gan) quedaron como sigue:

Mejor Película

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Almas en Pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Triángulo de Tristeza

Ellas hablan

Actor principal

Relacionado Lista completa de todas las nominaciones de los Oscar 2023

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en Pena de Inisherin

Brendan Fraser por The Whale

Paul Mescal por Aftersun

Bill Nighy en Living

Actriz Principal

Cate Blanchett por Tár

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Williams por Los Fabelman

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Director

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Schneinert por Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg por Los Fabelman

Todd Field por Tár

Ruben Östlund por Triángulo de Tristeza

Quizá un dato inesperado y revelador son las 9 nominaciones para la alemana Sin novedad en el frente (excelente cinta bélica que en España se estrenó en Netflix) y los 11 para Todo a la vez en todas partes, que bate en número de posibles preseas a importantes competidoras como Almas en pena en Inisherin (también 9), alzándose como la obra más nominada, y que coge fuerza para quizá dar una enorme sorpresa a ésta y Los Fabelman de Spielberg (7).

En número de posibles premios, también hay que destacar las 6 nominaciones a Top Gun: Maverick y las cinco para Black Panther: Wakanda Forever y Tár.

La 95ª edición de los Óscar será presentada por Jimmy Kimmel y se celebrará el 13 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Angeles.