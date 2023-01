El mafioso que montó un restaurante para lavar dinero y se obsesionó con conseguir una estrella Michelin

Movistar Plus+

Cuando un mafioso, en este caso de la Camorra napolitana, no es capaz de asesinar a sangre fría, de ser un soldado, al capo no le sirve para nada. Normalmente terminaría durmiendo con los peces, como escribió Mario Puzo en su magistral El Padrino. El problema surge cuando ha sido criado como un hijo por el capo después de que su padre diera la vida por el mafioso en el pasado. Hasta los mafiosos tienen conciencia, al menos en la La cena perfecta, película italiana que acaba de estrenar Movistar Plus+.

En la historia de Stefano Sardo vemos a Carmine – interpretado por Salvatore Esposito, estrella de la serie Gomorra – un matón de buen corazón que le impide matar cuando al que está encañonando es amigo de la infancia. Esto hará que el capo Pasquale A' Scimitarra (Gianfranco Gallo) decida darle otra utilidad al no poder deshacerse de él. El nuevo destino de Carmine será Roma donde tendrá que regentar un restaurante que Pasquale acaba de comprar para usarlo como tapadera y lavar el dinero negro de la mafia.

La misión de Carmine es crear facturas falsas o engordadas, ya que no prevén que el restaurante vaya a tener mucha afluencia, la cocina es una torre de microondas donde descongelar platos preparados de baja calidad. Carmine odia su novia vida, ha dejado en Nápoles a su novia, sus amigos... y en Roma se aburre profundamente. Todo cambia cuando una clienta descontenta con la comida lo saca con sus gritos de su tediosa rutina de hacer tickets falsos.

La clienta no es otra que Consuelo ( Greta Scarano) la chef que regentaba ese restaurante hasta que quebró después de unas críticas culinarias nefastas. Carmine, al que siempre le ha atraído la cocina, decide contratarla para convertir el antro que regenta en un restaurante de de referencia de la alta cocina y cumplir así su sueño de conseguir una estrella Michelin.

La cena perfecta es una película curiosa que mezcla lo que ahora califican como ‘comedia dramática’ con algunos tintes de comedia romántica – sin caer en el empalago – y suspense, no olvidemos que Carmine forma parte de la Camorra y nadie sale de la ‘familia’. Todo ello salpimentado con el cine culinario que conforme avanza la trama se irá apoderando de la película. El espectador se sumergirá completamente en la rutina de la cocina de un restaurante prestigioso con la ‘tiranía’ del chef principal y muy especialmente con los platos.

Por suerte La cena perfecta se estrena en una plataforma y el espectador tendrá la cocina a mano, es imposible verla sin que le entre a uno ganas de comer. Incluso de cocinar. La culpa de ello la tiene Cristina Bowerman, chef italiana con una estrella Michelin que trabajó en el set de rodaje no sólo como asesora sino que elaboraba los platos reales que salen en pantalla. Incluso en un momento dado hace un pequeño cameo en La Cena perfecta.

Con estos ingredientes el director David Minella elaborada un buen producto, fácil de digerir y que deja un buen sabor de boca al terminar.

La cena perfecta no es la única película que se puede ver en plataformas. Esta misma semana llega una de las grandes producciones del cine ucraniano ambientado en la anterior invasión, comedia cultural en Netflix con Eddie Murphy como principal reclamo y como la cosa va de viejas glorias, también tenemos comedia sensiblona con Susan Sarandon. No podía faltar por supuesto la ración de cine francés.

Otros estrenos en plataformas

Klondike – Filmin

La película ucraniana más importante del año. Premiada en festivales como Sundance o Berlín, es candidata a los Oscar representando a su país. La historia de una familia ucraniana que vive en la frontera entre Rusia y Ucrania durante el inicio de la guerra. Irka se niega a abandonar su casa incluso cuando el pueblo es capturado por las fuerzas armadas. Poco después se encuentran en el centro de una catástrofe aérea internacional el 17 de julio de 2014.

Una herencia peliaguda – Movistar

Jake Johnson, Susan Sarandon, JK Simmons y D'Arcy Carden protagonizan esta disparatada y conmovedora comedia sobre un hombre de cuarenta años, Leif, que, tras la muerte de su madre, quien le abandonó cuando este tenía tan solo 12 años, debe cumplir con una lista de tareas pendientes, a cada cual más estrambótica. Todo ello, para conseguir en herencia una lujosa cabaña y, lo que es más importante, perdonarle a su madre todo el daño que le hizo. Esa lista además se la va contando la desaparecida madre mediente unas cintas de VHS pregrabadas.

La gente como vosotros – Netflix

Una pareja de un judío (Jonah Hill) y una musulmana, y sus respectivas familias, examinan el amor moderno entre choques culturales, expectativas sociales y diferencias generacionales, así como cuchillos volando sin pudor alguno entre los unos y los otros. El personaje de Johan Hill tendrá como suegro a Eddie Murphy.

Coma – Filmin

La película más personal de Bertrand Bonello y que está protagonizada por su propia hija que acaba de cumplir 18 años. Esta joven adulta, que empieza a abrir sus alas coincidiendo con el confinamiento, vive en una especie de limbo. Entre ensimismamientos y videochats con sus amigos, empieza a seguir a una influencer llamada Patricia Coma.

Ritual – Filmin

Adaptación al cine de la novela homónima de Mo Hayder. El descubrimiento de una mano cortada en un canal de Bruselas obliga a la agente de policía Kiki a enfrentar una profunda culpa del pasado, el suyo y el de su país, Bélgica.