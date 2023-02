Una pareja gay disfruta junto a su hija de unos días de descanso en una idílica casa en un bosque junto a un lago. Aparecen 4 desconocidos y los atan a unas sillas, aseguran que no les van a hacer daño. Tienen que decidir a qué miembro de la familia sacrificar con sus propias manos, de lo contrario la humanidad desaparecerá quedando sólo ellos tres vagando por algo parecida al infierno.

Así arranca Llaman a la puerta, la última película de M. Night Shyamalan, director al que debemos películas como Señales, El protegido o El sexto sentido. Llaman a la puerta está basada en la novela de 2018 La cabaña del fin del mundo escrita por Paul G. Tremblay. Inicialmente la película la iban a dirigir otros directores y Shyamalan sólo la iba a producir: "me llegó el guión para producirla, la película ya tenía cineastas asignados, de los cuáles pienso que eran magníficos, pero personalmente no conecté con la manera en la que se desarrollaba la historia".

Por eso la película no llegó a buen fin ya que él veía otro final diferente al del libro. "No lo veo, así que les deseé suerte". Sin embargo, pasado un tiempo los propietarios de los derechos de la novela volvieron a contactar con él, "ésa es exactamente la forma en la que debería enfocarse la historia, ¿querrías producirla ahora?". Pero cuando se puso a trabajar sobre la historia "pensé:, wow, me encanta la historia, igual tendría que dirigirla".

Sobre el apocalipsis, tema que Shyamalan no es la primera vez que trata en su cine, comenta a Es Cine que durante la promoción de El incidente, "una película que hice hace algún tiempo sobre sobre el fin del mundo, una persona me dijo que era una sentencia, el argumento de la película es que la humanidad está condenada". Por tanto, "básicamente iba sobre gente corriendo para salvar su vida". Sin embargo, "la decisión no se había tomado aún".

Aquí en Llaman a la puerta la decisión ya está tomada, sólo falta el sacrificio de la familia. "Hay que decidir si la humanidad debería seguir adelante, si merecía la pena y a qué precio".

Llaman a la puerta se estrena en los cines de toda España el viernes 3 de febrero.