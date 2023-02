La película de Rodrigo Sorogoyen, As Bestas, partía como la gran favorita de la noche de los 37º Premios Goya que se han celebrado en Sevilla gracias a sus 17 nominaciones. Algo que muchas veces puede ser un regalo envenenado en el caso de que te vayas de vacío. Sin embargo, As Bestas se ha impuesto con rotundidad al llevarse 9 premios Goya, incluyendo los principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor Protagonista para Denis Ménochet, Mejor Actor de Reparto para Luis Zahera o Mejor Montaje.

Un Rodrigo Sorogoyen exultante nos contaba a los micrófonos de Es CIne cómo "el recorrido que ha tenido As Bestas es envidiable, hemos contado con mucho azar con ciertas decisiones que uno nunca sabe cómo van a funcionar y de repente funcionan". Aunque no todo es fruto del azar, el director reconoce que "sólo podemos estar agradecidos y darnos un poco de mérito también a nosotros porque esas decisiones han salido de nosotros".

El director recuerda el periplo de la película desde la primera proyección en el Festival de Cannes, "que estás acojonado porque no sabes lo que has hecho". Posteriormente llegaron otros festivales como el de San Sebastián, y siempre lo hacía con el favor del público y la crítica. Sorogoyen también se muestra muy satisfecho con la respuesta del público en los cines, "la taquilla en Francia donde se estrenó fue una revolución y desde que se ha estrenado en España no ha parado de darnos alegrías". A Bestas ha sido vista ya en España por más de 700.000 espectadores.

¿Y el próximo proyecto? "Nos sentimos cómodos en la exigencia, haremos la siguiente película de la mejor manera posible poniendo por supuesto el mayor amor y el mayor talento que tengamos pero luego la película puede funcionar o no, eso es algo que da igual porque no lo controlas tú".