Andrés Arconada habla esta semana de Irati, una película española que se presentó "con un éxito tremendo en el pasado Festival de Cine fantástico de Sitges y que ha ido recogiendo premios allá donde haya ido la película". Entre los premios que ha ido ganando, destaca Arconada, "está el más importante de cualquier festival, el premio del público".

Uno de los motivos por los que Andrés Arconada espera que funcione en taquilla Irati es porque "toca el género fantástico que no es habitual en España". Y lo más importante, Irati es una "grandísima" película fantástica "que está rodada en escenarios naturales no haciendo un uso desmedido del croma, algo que ya me merece un respeto extraordinario".



La película se sitúa en el siglo VIII cuando los navarros luchaban por su reino, que los franceses querían arrebatarle. Un momento en el que "la religión católica está por encima de la pagana, que hasta entonces era la dominante en esa zona, pero los navarros terminarán recurriendo a los dioses de la Tierra, dioses paganos, para poder vencer al enemigo". Las leyendas habladas sobre las que gira Irati "hace realmente interesante la película".

Arconada destaca de Irati "las interpretaciones de todos los actores que componen el reparto, la música extraordinaria y una fotografía fuera de serie". Por todo ello cree que es una de las "grandes películas españolas que se van a estrenar este 2023".

Irati se estrena en los cines de toda España este viernes 24 de febrero.

Tráiler

Sinopsis

Siglo VIII. El Pirineo vasco esconde un gran misterio: uno de los tesoros de Carlomagno. Un grupo de guerreros cristianos y musulmanes se adentran en los profundos y oscuros bosques hasta llegar a la misteriosa cueva donde se encuentra. Sin embargo, según los lugareños, en ese mismo lugar habita la antigua diosa de esas tierras, una deidad de fuego llamada Mari. El grupo de guerreros liderado por Eneko y guiados por la joven Irati, se adentrarán en un oscuro extraño y ancestral mundo mitológico.