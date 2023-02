Un mundo con blancos e indígenas separados por un muro y donde los niños son propiedad del Estado

Movistar Plus+

Norteamérica en el año 2043 tras una gran guerra, los territorios que antes eran Canadá y Estados Unidos están ahora separados por un muro. Al sur viven los blancos afines a un gobierno autoritario; al norte los pobres y marginados de raza no blanca... pero es al norte donde están la mayoría de los recursos naturales, y el gobierno los quiere. En los Oscar no existe la categoría de Mejor Sinopsis pero desde aquí inicio ahora mismo una campaña para que exista y al genio que ha hecho ésta le den el primero.

Ante el aluvión de estrenos que hay cada semana en las plataformas uno se termina guiando a la hora de elegir por los tráilers y las sinopsis de las películas. Los tráilers ya sabemos que pueden ser engañosos, que tengan mucho ritmo y la película sea luego más lenta que el caballo del malo o que prometa ser una gran comedia pero los únicos cuatro chistes en dos horas de metraje son los que recoge la pieza. Pero reconozco que nunca me había encontrado con una sinopsis tan engañosa como la de Night Raiders que estrena este fin de semana Movistar Plus+.

Empezamos por el año, 2043, que no aparece en ningún rótulo para situar el espectador. La sinopsis dice que hay un muro entre EEUU y Canadá, que sólo vemos durante 2 segundos, pero en casi dos horas de metraje no nos aclaran en ningún momento si estamos a un lado u otro del mismo. Los recursos naturales ni aparecen como el supuesto gobierno autoritario.

Night Raiders nos prometía un mundo distópico pero en su lugar nos encontramos una pequeña historia de una madre que huye con su hija de 11 años. El motivo es porque los niños a los 5 años se convierten en propiedad del Estado para adoctrinarlos en unas academias y usarlos como soldados.

La debutante directora y guionista Danis Goulet, canadiense con ascendencia cree y métis, comete un gran error – entre todos los que tiene Night Raiders que son muchos – y es no explicar o exponer al espectador el mundo que estamos viendo. Cuando nos enfrentamos a un mundo distópico el guionista tiene que situar al espectador, explicarle con todas las herramientas posibles qué está viendo. En Night Raiders eso no existe y por tanto el espectador está toda la película a ciegas. Casi como su guionista mientras la escribía.

Mención aparte merecen las escenas ridículas que contiene Night Raiders, desde diálogos imposibles – las reuniones de los indígenas por ejemplo – a las persecuciones. Estamos en el año 2043 y hay una batalla trascendental en la que sólo intervienen 25 miembros de ese Estado maligno (no los he contado, lo dice un personaje) contra unos 20 indígenas. éstos sí contados por encima y siendo generoso.

La película cuenta con tan poco presupuesto que no tenían ni para extras o CGI para hacerlos digitales. Si tiene otras opciones, no pierda el tiempo con Night Raiders. Por suerte no es el único estreno de la semana y Netflix, Prime Video y Fimin estrenan otras películas, desde comedia mezclada con terror (suave) a drama y acción.

Otros estrenos en plataformas

Un fantasma anda suelto por casa – Netflix

Kevin ha descubierto a un fantasma que se hace su amigo y que toma el nombre de Kevin. De un día para otro, la vida de Kevin y la de su familia cambia radicalmente y se vuelven virales en Internet y las redes sociales. Mientras que Kevin y su nuevo amigo Kevin tratan de investigar el misterioso pasado de Ernest, se convierten en objetivo de la CIA.

Jerk – Filmin

El controvertido debut cinematográfico de la estrella teatral Gisèle Vienne. Texas, mediados de la década de los setenta. Con la ayuda de dos adolescentes, el asesino en serie Dean Corll asesinó a una veintena de niños. Vienne la traslada al cine con un espléndido Jonathan Capdevielle y una puesta en escena que hiela la sangre.

Me llamo Chihiro – Netflix

La protagonista de la película de Netflix Me llamo Chihiro (Rikiya Imaizumi) no ha tenido nunca una vida sencilla ni tranquila. Ha tenido que trabajar durante años para ganarse la vida como trabajadora sexual. Sin embargo, acaba de abandonar esa vida y ha comenzado a trabajar en un puesto de bento en un diminuto pueblo costero. Allí descubrirá que su pasión es dar consuelo y cobijo a las almas solitarias como ella que necesitan algo de cariño.

Muere, Hart – Prime Video

Kevin Hart tiene un enorme sueño desde que era apenas un niño: siempre ha querido ser una de las mayores estrellas de una película de acción. Por ello, no para de perseguir su objetivo presentándose a innumerables castings, en lo que le rechazan continuamente.

Cuando ya está a punto de rendirse después de la enésimo rechazo, conoce por la calle a una de las mayores estrellas de acción del mundo del cine. Hart acabará metido en una serie de situaciones junto al actor llenas de acción. Además, le ayudarán a enfrentarse a todo esto una serie de conocidos actores de Hollywood.

Hilma – Filmin

El director de Chocolat y Las normas de la casa de la sidra, Lasse Hallström, dirige a Lena Olin en el biopic de la artista Hilma af Klint, pionera del arte abstracto.