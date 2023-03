Andrés Arconada habla esta semana de El Hijo, "un melodrama sin complejos". Eso precisamente es lo que más gusta al crítico de Libertad Digital y esRadio y ya que "últimamente los melodramas están siempre como escondidos dentro del drama o algo psicológico, no llegan a mojarse dentro de lo que es un género que ha dado grandes películas en el cine".

El Hijo está protagonizado por Hugh Jackman y Laura Dern junto al joven Zen McGrath, "un trío realmente espectacular". Además en el reparto también figura Anthony Hopkins. La historia es la de un ejecutivo de éxito (Hugh Jackman) que está en su segundo matrimonio y acaba de tener un bebé. Sin embargo, un día aparece en su casa su primera mujer (Laura Dern) para pedirle ayuda con su hijo adolescente del primer matrimonio. El joven ya no va al colegio y la madre sabe que le pasa algo pero no puede controlarlo.

El adolescente terminará viviendo con su padre y la mujer actual de éste y el bebé que acaban de tener. Es en este momento cuando este hombre empezará "a entablar una relación con muchos claroscuros, con muchas reminiscencias e incluso con mucho dolor". Lo que viene siendo un melodrama clásico. Un dolor que aflora en todos los personajes, no solamente en el adolescente. El personaje de Hugh Jackman repasará de alguna forma "todo lo que rodea a su vida anterior y a su propia niñez".

Arconada destaca de El Hijo que es "una película para los que les gusta el melodrama" y subraya que se trata de una película "muy entretenida que no pretende más que acercarnos a una historia tremenda porque a veces es tan real que es dolorosa". El Hijo es "una película dolorosa porque no es una película complaciente, no pretende que cojamos posturas sino que veamos la historia y que de alguna forma vayamos entrando en los personajes y en el drama que nos proponen".