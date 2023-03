Crítica 'Mari(dos)', con Paco León y Ernesto Alterio como víctimas de la bigamia

Andrés Arconada habla esta semana de Mari(dos), "una comedia muy divertida que está perfectamente desarrollada y que cumple con el género como nadie". En gran parte porque "sus dos actores protagonistas (Paco León y Ernesto Alterio) son grandes cómicos y dominan precisamente lo difícil que es rodar una comedia". Un Paco León que en Mari(dos) hace de catalán con un acento perfecto porque "lo hace sin exagerarlo y sin ridiculizarlo, sino como un trabajo más que serio".

Paco León y Ernesto Alterio interpretan a Toni y Emilio, dos hombres que reciben la misma trágica llamada: sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital hacen un sorprendente descubrimiento: sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura (Celia Freijeiro) que durante años ha llevado en secreto vidas paralelas.

Para Arconada es una "historia que sorprende porque normalmente cuando se ha dado un caso de bigamia siempre ha sido protagonizado por hombres y no en mujeres". El problema, o uno de ellos, es que la Laura está en coma y no puede dar explicaciones. Por eso, una vez que estos dos hombres descubren la realidad "no les queda más remedio que establecer una relación, no sabemos si podemos hablar de amistad porque son polos opuestos".

Uno es hablador, el otro es más reservado llegando incluso a ser mezquino en algunos momentos. Pero a Arconada una de las cosas que más le gusta es que "la película se va desarrollando de una manera que no sabes nunca cómo va a continuar o qué es lo que les va a pasar a estos dos personajes". En definitiva, "es una comedia bien hecha, una comedia para disfrutarla y pasarlo bien que no pretende absolutamente nada".

Mari(dos) se estrena en los cines de toda España este viernes 10 de marzo.