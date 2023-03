El desastroso debut en el cine español de Elvira Lindo

El Festival de Málaga, al que se le ha caído del título "en español", ha inaugurado su 26ª edición con la película Alguien que cuide de mí codirigida por Daniela Fejerman y Elvira Lindo. La escritora tuvo un primer acercamiento al cine cuando en 1998 participó como guionista en La primera noche de mi vida, película que pasó por este mismo festival y ganó la Biznaga de Oro.

Sin embargo en su salto a la dirección no podremos saber si hubiera ganado o no el premio – aunque lo intuimos, y no sólo nosotros sino también desde la misma película – ya que Alguien que cuide de mí se presenta fuera de concurso. Elvira Lindo ha contado en la rueda de prensa que la idea de la película le vino durante la pandemia cuando esbozó un relato y los personajes y se los mostró a Daniela. El problema es el desarrollo y el cómo está plasmado en forma de película.

La historia es la de tres actrices de la misma familia: abuela, madre e hija, interpretadas por Magüi Mira, Emma Suárez y Aura Garrido. Alguien que cuide de mí comienza con la más joven, Nora (Aura Garrido), recogiendo el Premio Goya y agradeciéndoselo muy especialmente a su abuela Lilith (Magüi Mira) y a su madre Cecilia (Emma Suárez).

Pronto descubriremos que nieta y abuela tienen una relación estrecha mientras el personaje de Emma Suárez se sitúa en una posición de agravio continúo por parte de la industria del cine y de su familia. Mientras su hija vive su momento más álgido y su madre es una dama de la escena, ella se ha quedado relegada para papeles secundarios en series de TV.

Para colmo todo saltará por los aires cuando la expareja de Cecilia le ofrezca a Nora ser la protagonista de su próxima obra de teatro, La Gaviota, de Antón Chéjov. Cecilia envidia el éxito de su hija y la relación que ésta mantiene con su madre con una conexión que ella nunca tuvo.

Contada así resulta interesante, el problema es la dirección, el desarrollo de la historia, es como si se hubiera quedado en el boceto y es el espectador el que tiene que construirse todo el drama en la cabeza. De hecho, toda la trama está preparada y enfocada para un momento determinado, un secreto familiar, que debería emocionarnos pero que sin embargo cuando llega tras un camino tan artificioso y lleno de clichés, ya todo da igual.

De Alguien que cuide de mí sólo puedo salvar a sus actrices, y muy especialmente a Aura Garrido, siempre eficiente y generosa con el proyecto común. El problema es el guión en el que se sostiene ese proyecto común.

Un festival sin "español" pero con el gran Raphael

El Festival de Málaga poco a poco está perdiendo su esencia, ser el festival del cine español. En 2016 el certamen incluyó una preposición en su título que suponía un gran cambio, pasaba de ser Festival de Cine Español a Festival de Cine EN Español. De esta forma las películas latinoamericanas, que anteriormente tenían su propia sección, se incorporaban a la Sección Oficial pero sin competir con las españolas. En el palmarés hay doble premio: Biznaga de Oro a la mejor película española y Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana. No tiene sentido.

Pero rizando el rizo, con la nueva denominación ni siquiera se cumplía el título del certamen, "en español", ya que también compiten las de Portugal y Brasil y de las españolas la gran cantidad de películas habladas en catalán, vasco y gallego. Algunas incluso en inglés. El año pasado el festival incluyó una sección de películas internacionales y éste ya definitivamente pierde del título el "en español", suponemos que de cara a convertirse en festival internacional, un error en mi opinión ya que perdería su esencia.

Pero no todo iba a ser malo en la inauguración, al menos hemos podido disfrutar de la presencia de un gran artista como Raphael, el niño de Linares, que ha recibido la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival de Málaga.

El cantante fue toda una estrella del cine con títulos como Digan lo que digan y Cuando tú no estás de Mario Camus o la icónica Sin un adiós de Vicente Escrivá en la que Raphael canta Balada triste de trompeta vestido de payaso triste. Una escena que ya es historia del cine español. En 2015 protagonizó Mi gran noche de Álex de la Iglesia y en 2022 estrenó la serie Raphaelismo en Movistar Plus+.

Por delante queda una semana con más de 200 títulos entre los que se encuentran 3 películas que vienen de competir en Berlín (Matria, 20.000 especies de abejas y Sica) y uno de los debuts cinematográficos más interesantes, éste sí, de los últimos años: La desconocida de Pablo Maqueda.