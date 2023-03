Karra Elejalde: "La adolescencia es un momento que hay que cuidar, hay niños de 12 años que se suicidan"

Sonriente y campechano, como es habitual en él, llega Karra Elejalde a la entrevista con esCine en el Festival de Málaga donde presenta su última película, Kepler Sexto B. Nunca ha ido de estrella, pese a que lleva dando guerra en la industria desde los 80, "soy un tiquismiquis de pelotas" bromea, y tiene dos Premios Goyas y taquillazos como Ocho apellidos vascos o Airbag. Cuánto tienen que aprender las nuevas generaciones de actores como Karra.

Kepler Sexto B es una bonita fábula sobre la soledad que sufren algunas personas y los mecanismos de defensa que se fabrican para paliar el dolor. Incluso planetas inventados y naves interestelares. Karra interpreta a Jonás, un anciano senil que ha convertido su piso en una nave espacial y está obsesionado con rescatar a su compañero, capturado por los alienígenas, para poder volver a la Tierra.

"Yo no te digo que sea un chalado de documentarme mucho cada vez que hago un personaje, pero estudié el síndrome de Korsakoff para la película La vida Padre y leí que el ser humano tiene muchos recursos ante los shocks, a modo de defensa el cerebro hace clic ante un momento insoportable". Así, "no es locura, el cerebro busca un lugar en el que se siente confortable y se queda ahí". En la cabeza de Jonás hubo un momento que tuvo que hacer clic, "se le muere el hijo, se le muere la mujer y el otro hijo ya ves tú (no quiere hacer spoiler)".

Y así es como "Jonás se convierte en un Quijote sideral que no ve gigantes ni molinos sino cucarachas alienígenas" personificadas "en el que viene con la factura del agua, el que le corta la luz, el de Hacienda... por eso él está en Kepler, está en su nave". Pero el mundo de Jonás cambia radicalmente cuando aparece Zaida (Daniela Pezzotti), una adolescente recién llegada al edificio. "Es maravilloso, la niña se mete en la fábula del mayor y la abona".

Hay que proteger a los adolescentes

"Cuando eres viejo no hay mamá o papá, solo están los hijos, y este hombre, no puedo hacer spoiler, uno ya no lo tiene y el otro... tampoco". Y precisamente "cumple como hija que le ayuda una nieta que no lo es, mientras que ella que necesita un padre y una madre – tiene un padrastro que la maltrata desde que su madre murió – encuentra un abuelo que no lo es".

Karra Elejalde explica a esRadio que "hay dos franjas de edad en toda persona que tiene la suerte de llegar a ser longevo en las que uno es muy necesitado de apoyo y vulnerable, la adolescencia y la senectud". Hay "niños de 12 ó 13 años que se suicidan, bien por bullying o por presión escolar o por malos estudios o por abusos o por malos tratos en casa o por haberte hecho una foto que luego tu cabrón de novio que es un adolescente la ha enseñado a todo el mundo... hay gente que se suicida por estas cosas".

Por eso el actor pide que "el momento de la adolescencia es un momento que hay que cuidar especialmente y sin embargo en esta sociedad lo que hacemos es: venga, échate a la calle que ya eres mayor". Y luego está esa otra franja de edad en la que "también somos necesitados y vulnerables, la vejez, la senectud". Un momento en el que por cualquier tontería te mueres. "Cuando tienes 82 años y te dicen qué bien está tu madre, pues pasado mañana se coge una gripe y esta mujer se nos ha acabado".

Los que tienen la suerte de llegar a ser longevos se encuentran con un mundo hostil. "Imagínate a tu abuelo o a mi madre que tiene 93 años que de repente le hacen un cargo en la tarjeta y llama y le dicen: si quieres irte pulse 1 o mande usted un correo electrónico, ahora para cualquier tontería te dicen que no has mandado un correo electrónico, ¡qué te he dicho que me borres y punto, hijo de puta!". Karra considera que "el mundo de ahora a una persona mayor que no tiene unos hijos, un sobrino o alguien que le apoye es casi imposible vivirlo". De hecho, añade, "a mí me cuesta y eso que tengo solo 62 años, bueno son bastantes (ríe), ¡qué jodido es!".

"Acabaré esquizofrénico y saldrán todos mis yoes"

Karra cuenta a esCine que cuando cogió el guión de Kepler Sexto B "lo que más me preocupaba es estar bien arropado, porque los textos que tiene son realmente de ciencia ficción, pero de dónde le viene este saber". Por eso Jonás aparece rodeado de "cosas de Orwell, cintas betacam, VHS, betamax... de Alien, La guerra de los mundos... y fotos de cuando jugaba con sus niños a los astronautas".

Además Jonás trabajaba en un planetario como técnico de mantenimiento, "pudiendo justificar así que sabes soldar, electricidad, electrónica, mecánica...", en definitiva, que explique cómo ha sido capaz de construir toda una nave espacial en su piso. "A mí la película me parece una joyita, me sedujo el proyecto porque me encantan también los proyectos pequeños, como Vasil de Avelina Prat".

El actor asegura que "disfruto cuando el personaje es un reto, alguien diferente a mí. Si me dan un papel de un padre que es muy bueno, que va todos los domingos a misa, luego se come unas gambas con la familia, va el fútbol y juega al tute con los amigos, pues igual no te lo sé hacer".

Por eso en la carrera de Karra Elejalde abundan personajes tan dispares. "Al final acabaré esquizofrénico, como Johnny Weissmuller que dicen al final hacía oh oh oh y era Tarzán o como Béla Lugosi que mordía a sus enfermeras". En problema es que "como a mí me salgan todos mis yoes..., porque uno solo hacía de Tarzán y el otro de Drácula, pero yo he hecho cosas tan diversas que cuando salgan mis yoes va a ser horrible, va a ser una cosa muy esquizofrénica".

El cine es caro

Sobre el estado de la industria del cine y las plataformas, subraya que "las plataformas hay que agradecerles que nos están dando trabajo a todos, nunca habíamos trabajado tanto". Pero considera que al mismo tiempo es una "trampa". La película familiar que estrenó en 2022, Reyes contra Santa sobre la rivalidad de los Reyes Magos con Papa Noel, "si tienes 3 hijos y vas al cine, entre las 5 entradas, las palomitas y al salir ir a cenar, un sándwich o una hamburguesa, tampoco una locura, te vas a casa con 120 € menos en el bolsillo".

Sin embargo, "la gente en casa mete unas palomitas en el microondas y dice, venga a ver el cine en casa". Se acuerda especialmente de dos figuras de la industria del cine, "el distribuidor y el exhibidor, que qué va a ser de ellos". Y añade que ya no vale las excusas "del Covid o la guerra de Ucrania... cuéntame lo que quieras".

Recuerda lo que es la experiencia de la sala del cine. "Quién se ríe en casa él solo a carcajadas con una comedia como en una sala de cine a oscuras con 250 más desde el anonimato". Que "cuando se encienden las luces uno no conoce a nadie y te vas con la sonrisa en la boca a casa. Esa es la magia del cine en una sala y nos la estamos cargando".